Algérie: Ouverture du 8e Salon international du tourisme et des voyages

CONSTANTINE — La huitième édition du Salon international du tourisme et des voyages "Cirta Syaha 2026" a été inaugurée, lundi à Constantine dans une atmosphère marquée par une large mobilisation de professionnels du tourisme, de l'artisanat et du transport aérien d'Algérie et de l'étranger.

L'inauguration officielle de cet évènement regroupant une cinquantaine d'exposants nationaux et étrangers (Tanzanie et Tunisie, notamment) a été supervisée par les autorités locales en présence de représentants des pays participants.

L'édition enregistre la participation d'un éventail d'acteurs du secteur, parmi lesquels des agences de tourisme et de voyages, des établissements hôteliers, des opérateurs touristiques, des institutions financières, des artisans, ainsi que la compagnie nationale Air Algérie, qui présente ses offres et services destinés à accompagner la dynamique du tourisme et de la mobilité.

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L'événement bénéficie également de l'implication du secteur universitaire à travers la participation des universités de la wilaya de Constantine, qui contribuent à l'animation des activités scientifiques prévues dans le cadre du salon, selon le président du Club des opérateurs du tourisme, Azeddine Boulefkhad, partie organisatrice de l'événement en collaboration avec l'Office local du tourisme.

Une présence qui traduit l'importance accordée à la recherche, à la formation et à l'expertise académique dans l'accompagnement du développement touristique, selon la même source qui a fait état également de la participation à l'événement d'écoles de formation en restauration, hôtellerie et artisanat.

Placée sous le slogan "L'investissement dans le tourisme, levier de l'économie nationale", la manifestation comprend un programme riche articulé autour de rencontres professionnelles, d'échanges d'expériences et d'une journée d'étude consacrée aux perspectives d'investissement dans le secteur touristique, avec la contribution de spécialistes, d'experts et de professionnels.

Le salon constitue une opportunité de valoriser les potentialités de la destination Algérie, de renforcer les partenariats entre les différents intervenants du secteur et d'encourager les initiatives créatrices de richesse et d'emplois, notamment à Constantine qui a accueilli en 2025 plus de 40.000 touristes étrangers, selon le wali, Abdelkhalek Sayouda.