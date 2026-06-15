Algérie: 10 listes en lice à Saïda pour pourvoir 4 sièges à l'APN

SAIDA — Dix listes électorales, neuf partisanes et une liste indépendante, sont en lice pour les quatre sièges attribués à la wilaya de Saïda dans la future Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre des Législatives du 2 juillet prochain, a indiqué lundi le coordinateur de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections ANIE, Mohamed Hammoudi.

Dans une déclaration à l'APS, M. Hammoudi a précisé que la délégation de wilaya de l'ANIE a validé dix listes de candidats des partis du Front de libération nationale (FLN), Rassemblement national démocratique (RND), Front El Moustakbal, Mouvement de la société pour la paix (MSP), Mouvement El Bina, Parti de la liberté et de la justice, Parti El Fadjr El Djadid, Parti Sawt Echaâb et le Parti des travailleurs (PT), ainsi qu'une liste indépendante intitulée "Victoire pour la patrie et le citoyen".

Dans le cadre des préparatifs de la campagne électorale, lancée le 9 juin, 46 salles et espaces publics ont été mis à la disposition des candidats pour l'organisation de meetings et des activités de proximité. En outre, 300 emplacements d'affichage électoral ont été aménagés à travers les 16 communes de la wilaya, afin de permettre aux électeurs de prendre connaissance des listes candidates et de leurs programmes.

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M. Hammoudi a également fait savoir que la délégation de wilaya a mobilisé l'ensemble des moyens humains, matériels et logistiques nécessaires pour assurer le bon déroulement de ce scrutin.

A cet effet, 159 centres de vote regroupant 719 bureaux de vote ont été répartis sur l'ensemble du territoire de la wilaya, avec la mobilisation d'un nombre important d'encadreurs chargés de superviser le scrutin.

La révision exceptionnelle des listes électorales dans la wilaya de Saïda a permis d'enregistrer 248.273 électeurs et électrices, appelés à exercer leur droit de vote le jour du scrutin.