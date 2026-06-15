Algérie: Signature d'accords de coopération dans les domaines de l'environnement, la recherche et la formation

ALGER — La Société algérienne de dessalement (ADC), filiale du groupe Sonatrach, a signé lundi à Alger trois accords-cadres de coopération avec des institutions et organismes nationaux, en vue de renforcer la coopération dans les domaines de l'environnement, de la recherche scientifique et de la formation universitaire, notamment dans la valorisation de la saumure issue des opérations de dessalement.

La cérémonie de signature s'est déroulée sous la supervision du ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, de la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Kaouter Krikou, du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, et du P-dg du groupe Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, en présence de cadres des ministères, organismes et institutions concernés.

Le premier accord, signé avec l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable (Oned), vise à développer la coopération dans les domaines de la surveillance environnementale, du développement durable ainsi que de l'échange d'expertises et de connaissances spécialisées dans la valorisation de la saumure, selon les explications fournies lors de l'événement.

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Le deuxième accord, signé avec la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), a pour objectif d'encourager les projets de recherche scientifique appliquée, de renforcer l'innovation technologique et de soutenir le transfert des connaissances et des expertises, notamment à travers la valorisation des sels et des matières minérales issus du processus de dessalement.

Quant au troisième accord, signé entre la filiale de Sonatrach et l'Université Kasdi-Merbah de Ouargla, il vise à consolider les liens entre l'université et l'entreprise économique à travers la formation, l'encadrement, la recherche participative et le développement des compétences nationales.