Algérie: Argentine - Algérie - Un match de prestige pour lancer l'aventure mondiale des Verts

ALGER — L'équipe nationale de football s'apprête à relever un défi de taille pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet), en affrontant les champions du monde argentins, mercredi au stade Arrowhead de Kansas City (02h00, heure algérienne), dans le cadre de la première journée du groupe J.

De retour sur la plus prestigieuse scène du football mondial après avoir manqué les éditions 2018 en Russie et 2022 au Qatar, les Verts abordent ce rendez-vous avec l'ambition de réussir leurs débuts et de marquer les esprits, malgré la difficulté de la mission qui les attend face à l'une des meilleures sélections de la planète.

Les joueurs du sélectionneur Vladimir Petkovic entendent toutefois déjouer tous les pronostics. Portés par une génération déterminée à écrire une nouvelle page de l'histoire du football algérien, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez veulent démontrer qu'ils ont les moyens de rivaliser avec les plus grandes nations, comme ce fut le cas lors du match amical remporté face aux Pays-Bas (0-1), le 3 juin à Rotterdam.

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Sur le plan de l'effectif, l'inquiétude concerne principalement le défenseur Ramy Bensebaïni. Touché à la cheville droite, le défenseur a néanmoins repris l'entraînement collectif vendredi lors de la séance effectuée au Rock Chalk Park de Lawrence. Sa participation au choc face à l'Argentine reste toutefois incertaine et devrait être décidée à l'approche du coup d'envoi.

Conscients de l'ampleur du défi, les Algériens pourront compter sur un soutien de poids dans les tribunes. Comme lors des grands rendez-vous internationaux, plusieurs milliers de supporters algériens sont attendus au stade Arrowhead pour pousser leur équipe et créer une ambiance qui s'annonce exceptionnelle.

L'Argentine, emmenée par son capitaine emblématique Lionel Messi, se présente à ce premier rendez-vous avec le statut de favorite.

L'Albiceleste, récemment redevenue leader du classement mondial de la FIFA, reste sur une série de sept victoires de suite, et nourrit de grandes ambitions dans la défense de son titre mondial décroché au Qatar en 2022, aux dépens de la France (3-3, aux tab : 4-2).

Si la tâche s'annonce ardue, quelques incertitudes planent dans les rangs argentins. Le sélectionneur de l'Albiceleste, Lionel Scaloni, devra composer sans le latéral gauche Nicolas Tagliafico, officiellement forfait pour cette rencontre inaugurale.

Le gardien titulaire Emiliano Martinez demeure, quant à lui, très incertain en raison d'une blessure à la main, ce qui pourrait constituer un coup dur pour la sélection sud-américaine.

La commission d'arbitrage de la FIFA a confié cette affiche à un trio arbitral polonais conduit par Szymon Marciniak, assisté de ses compatriotes Tomasz Listkiewicz et Adam Kupsik, alors que le Néo-zélandais Campbell-Kirk Kawana-Waugh occupera les fonctions de quatrième arbitre. Son compatriote Isaac Trevis a été désigné arbitre assistant remplaçant.

Dans l'autre match du groupe J, l'Autriche et la Jordanie s'affronteront mercredi au Levi's stadium à Santa Clara (05h00, heure algérienne).

Les dix derniers matchs de l'Algérie avant d'affronter l'Argentine au Mondial

11 juin 2026 à Kansas City, Etats-Unis (amical)

Algérie - Bolivie 4-0

Buts: Mandi (45e), Gouiri (56e, 58e), Hadj Moussa (61e)

3 juin 2026 à Rotterdam, Pays-Bas (amical)

Pays-Bas - Algérie 0-1

But: Hadj Moussa (85e)

31 mars 2026 à Turin, Italie (amical):

Algérie - Uruguay 0-0

27 mars 2026 à Gênes, Italie (amical):

Algérie - Guatemala 7-0

Buts: Gouiri (18e et 59e), Mahrez (s.p. 31e), Abada (45e+1), Aouar (47e), Ghedjemis (76e), Benbouali (82e)

10 janvier 2026 (CAN-2025 - 1/4 de finale):

Algérie - Nigeria 0-2

6 janvier 2026 (CAN-2025 - 1/8 de finale):

Algérie - RD Congo 1-0 (a.p.)

But: Boulbina (118e)

31 décembre 2025 (CAN-2025 - Phase de poules) :

Algérie - Guinée équatoriale 3-1

Buts: Belaïd (19e), Chaïbi (25e), Maza (32e)

28 décembre 2025 (CAN-2025 - Phase de poules) :

Algérie - Burkina-Faso 1-0

But: Mahrez (23e s.p.)

24 décembre 2025 (CAN-2025 - Phase de poules) :

Algérie - Soudan 3-0

Buts: Mahrez (2e et 61e), Maza (85e)

18 novembre 2025 à Djeddah, Arabie saoudite (amical) :

Algérie - Arabie saoudite 2-0

Buts: Mahrez (75e s.p.), Belghali (85e)

Bilan en 10 matchs : 8 victoires - 1 nul - 1 défaite

Buts marqués : 22

Buts encaissés : 3

Buteurs: Mahrez (5), Gouiri (4), Maza (2), Hadj Moussa (2), Belghali (1), Belaid (1), Chaïbi (1), Boulbina (1), Abada (1), Aouar (1), Ghedjemis (1), Benbouali (1), Mandi (1).