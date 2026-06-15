Nigeria: Monnify de Moniepoint a traité 18 milliards de dollars de paiements l'année dernière

Monnify a traité ₦25 trillions, soit environ 18,3 milliards de dollars, en volume de transactions en 2025, les entreprises nigérianes continuant à s'appuyer sur l'infrastructure de paiement numérique.

La passerelle de paiement, qui opère au sein de TeamApt, la branche technologique de Moniepoint Inc. a enregistré une croissance de 38 % du volume de transactions par rapport à 2023. Cette croissance s'est produite au cours d'une période marquée par la volatilité des devises, l'augmentation des coûts et la pression exercée sur les systèmes de paiement numérique du Nigéria.

Moniepoint a été fondée sous le nom de TeamApt en 2015 par Tosin Eniolorunda et Felix Ike. Elle fournit aujourd'hui des outils de paiement, de banque, de crédit et d'affaires à plus de 10 millions d'entreprises et de particuliers.

Monnify n'est pas une application destinée aux consommateurs. Elle travaille en coulisse pour plus de 100 000 commerçants, en connectant les entreprises à 27 banques commerciales nigérianes. Elle compte parmi ses clients des plateformes d'épargne telles que PiggyVest et Cowrywise, des sociétés commerciales comme OmniRetail et Olam, des opérateurs de transport comme GIGM et MAX, ainsi que des institutions dans les domaines de l'éducation, des services publics, des coopératives et du gouvernement.

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La plateforme est distincte de Moniepoint MFB, qui sert les clients par le biais de produits bancaires et de détail. Monnify gère les encaissements et les décaissements de gros volumes pour les entreprises. Damilare Ogunnaike, vice-président de Monnify Payment Gateway, a déclaré que l'étape des 25 billions d'euros montre que la plateforme est en train de devenir une couche centrale dans la manière dont l'argent circule dans l'économie numérique du Nigéria.

Points clés à retenir

La croissance de Monnify montre que certaines des infrastructures fintech les plus importantes au Nigeria sont invisibles pour la plupart des utilisateurs. Les consommateurs peuvent voir une page de paiement, une option de transfert bancaire ou une confirmation de portefeuille, mais les rails sous-jacents sont souvent gérés par des passerelles de paiement qui relient les commerçants, les banques et les plateformes financières. Le traitement de 25 000 milliards d'euros en un an montre à quel point cette couche d'infrastructure est devenue importante. Cela montre également la profondeur de l'économie numérique du Nigeria, où les applications d'épargne, les entreprises de transport, les détaillants, les écoles, les services publics et les organismes gouvernementaux ont tous besoin d'encaissements et de paiements fiables. La position de Monnify au sein de Moniepoint lui permet d'accéder à un écosystème financier plus large tout en séparant son rôle d'infrastructure d'entreprise des services bancaires aux particuliers et aux entreprises de Moniepoint. Le défi sera la fiabilité à grande échelle. À mesure que les volumes de transactions augmentent, les fournisseurs de services de paiement doivent gérer le temps de fonctionnement, la fraude, les délais de règlement, les intégrations bancaires, la conformité et l'assistance à la clientèle. Si Monnify peut continuer à se développer tout en maintenant la confiance, il peut rester une couche dorsale essentielle pour les entreprises nigérianes.