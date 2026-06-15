Egypte: La Mastercard Foundation EdTech Fellowship sélectionne 13 startups égyptiennes

Treize startups du secteur des technologies de l'éducation ont été sélectionnées pour la troisième cohorte égyptienne de la Mastercard Foundation EdTech Fellowship, ce qui porte le portefeuille local du programme à 36 startups.

La bourse est gérée par EdVentures, la branche de capital-risque du groupe Nahdet Misr, en partenariat avec la Fondation Mastercard par l'intermédiaire de son Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovants. Elle soutient les entreprises africaines de technologie de l'éducation en leur apportant un appui commercial, un soutien financier et une formation liée aux sciences de l'apprentissage.

La nouvelle cohorte comprend des startups travaillant dans les domaines de l'enseignement médical, de l'apprentissage de la petite enfance, de la formation à l'entrepreneuriat, de l'enseignement des soins de santé, des compétences en logiciels d'entreprise, de l'amélioration des compétences des femmes, de l'inclusion des personnes handicapées, de l'employabilité et de l'apprentissage socio-émotionnel.

Parmi les entreprises sélectionnées figurent Wisdom Education, Hoopooh, Business Development Institute, Plan P, MedsPark, E-TripleSoft Learn, MOMKEN FOR HER, Edulga.ai, SDS Egypt, GMind, Qualiphi, Empower Hub et Farid Academy.

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Dalia Ibrahim, fondatrice et directrice générale d'EdVentures, a déclaré que cette bourse montre comment les partenariats peuvent développer l'innovation en matière d'éducation et aider les fondateurs à atteindre un plus grand nombre d'apprenants. Wariko Waita, directeur du Mastercard Foundation Centre for Innovative Teaching and Learning, a déclaré que le programme soutenait les innovateurs qui élargissaient l'accès à l'apprentissage et créaient des opportunités pour les jeunes à travers l'Égypte et l'Afrique.

Points clés à retenir

La nouvelle cohorte montre comment le marché égyptien de l'ed-tech évolue au-delà de l'apprentissage en ligne de base vers des services éducatifs plus spécialisés. Plusieurs startups sélectionnées se concentrent sur la formation aux soins de santé, l'employabilité, l'apprentissage par l'IA, l'inclusion des personnes handicapées, la participation économique des femmes et les outils immersifs tels que la RV et l'AR. C'est important, car les lacunes en matière d'éducation ne concernent plus seulement l'accès aux salles de classe. Elles concernent également la préparation à l'emploi, les compétences pratiques, l'apprentissage inclusif et la capacité à mettre les étudiants en contact avec les employeurs et les opportunités. Le modèle de la Mastercard Foundation offre aux startups plus que de la visibilité. Il combine soutien commercial, capital et science de l'apprentissage, ce qui peut aider les fondateurs à créer des produits utiles, évolutifs et liés à des résultats réels en matière d'éducation. Pour l'Égypte, le programme renforce la position du pays en tant que centre régional des technologies de l'éducation. Pour l'Afrique, il montre que l'innovation en matière d'éducation devient plus locale, plus spécialisée et plus axée sur l'emploi. Le défi sera celui de l'échelle. Ces jeunes entreprises doivent prouver que leurs outils peuvent atteindre les apprenants à faible coût, travailler avec les écoles et les employeurs et avoir un impact mesurable au-delà des programmes pilotes.