Kenya: La Family Bank du Kenya obtient l'autorisation d'être cotée à Nairobi

Family Bank a reçu l'approbation de l'autorité kényane des marchés des capitaux pour être cotée à la bourse de Nairobi (Nairobi Securities Exchange) le 23 juin, mettant ainsi un terme à cinq années d'efforts pour s'introduire en bourse.

La cotation permettra aux actionnaires existants de négocier leurs actions sur le NSE, mais la banque ne lèvera pas de nouveaux capitaux. Family Bank a déclaré que son bilan était suffisamment solide après qu'un placement privé de 2025 ait permis de lever 8 milliards de KES, soit environ 61,8 millions de dollars, au-delà de son objectif de 6,09 milliards de KES.

Le prêteur, fondé en 1984 sous le nom de Family Finance Building Society, a reçu une licence de banque commerciale en 2007 et est devenu l'une des plus grandes banques de niveau 2 du Kenya. Il rejoindra les prêteurs cotés en bourse, notamment KCB Group, Equity Group, NCBA et DTB Group.

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Family Bank a affiché ses meilleurs résultats avant l'introduction en bourse. Le bénéfice après impôt a augmenté de 52,6 % pour atteindre 1,6 milliard de KES au cours du premier trimestre clos en mars 2026. Le total des actifs a augmenté de 32,3 % pour atteindre 230,3 milliards KES, tandis que les dépôts des clients ont augmenté pour atteindre 168,2 milliards KES et les prêts nets ont augmenté de 12,6 % pour atteindre 108,4 milliards KES.

Nancy Njau, directrice générale, a déclaré que la cotation en bourse faisait suite à des années de préparation et soutenait la stratégie 2025-2029 de la banque, qui vise à devenir la banque préférée des biashara. Standard Investment Bank est le principal conseiller pour la transaction, PwC Kenya est le comptable chargé du rapport et Mboya Wangong'u & Waiyaki Advocates est le conseiller juridique.

Points clés à retenir

La cotation de Family Bank est importante à la fois pour le prêteur et pour le Nairobi Securities Exchange. Pour la banque, la cotation offre aux actionnaires un marché public pour négocier leurs actions et permet une évaluation plus claire du marché après des années de propriété privée. Elle améliore également la visibilité de Family Bank, qui tente de concurrencer les grandes banques cotées en bourse dans le domaine des dépôts, des prêts et des services bancaires aux petites entreprises. Pour le NSE, la cotation ajoute une nouvelle valeur financière à un moment où le marché a eu du mal à attirer de nouvelles sociétés. Comme Family Bank ne lève pas de nouveaux capitaux, il ne s'agit pas d'une introduction en bourse traditionnelle. Il s'agit plutôt d'une question de liquidité, de gouvernance et d'accès au marché. La banque entre sur le marché avec une forte croissance récente, mais les investisseurs surveilleront si la dynamique des bénéfices peut se poursuivre au-delà du premier trimestre. La qualité des prêts, la croissance des dépôts, la solidité des fonds propres et la concurrence des grandes banques seront des éléments importants. Si l'action se négocie bien, cela pourrait encourager d'autres sociétés privées kenyanes à envisager une cotation en bourse.