Ghana: L'introduction en bourse de la société ghanéenne Kasapreko a été sursouscrite à 146 % avant son admission à la cote de la GSE

Kasapreko a levé 1,72 milliard de GH¢, soit environ 150 millions de dollars, lors de son introduction en bourse, soit plus du double de son objectif, alors que la reprise du marché boursier ghanéen incite les entreprises et les investisseurs à revenir vers les actions cotées en bourse.

Le producteur de boissons cherchait à lever 700 millions de GH¢ en vendant 583,3 millions d'actions au prix unitaire de 1,20 GH¢. La demande a atteint environ 246 % du montant de l'offre, soit une sursouscription de 146 %. La société devrait être cotée à la Bourse du Ghana le 17 juin sous le symbole KPLC.

Kasapreko est la deuxième introduction en bourse au Ghana cette année après Zen Petroleum Holdings, dont l'offre de mars avait également été sursouscrite. Cette forte demande s'inscrit dans un contexte de reprise des actions ghanéennes et de baisse des rendements obligataires, poussant les investisseurs à rechercher des rendements plus élevés sur les actions.

Fondée en 1989 par Kwabena Adjei avec 5 employés dans un garage à Accra, Kasapreko est devenue l'une des plus grandes entreprises locales de boissons d'Afrique de l'Ouest. Ses produits, notamment l'Alomo Bitters et l'eau Awake, sont vendus au Ghana, au Nigeria, au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Liberia, en Sierra Leone et en Gambie.

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Le produit de l'introduction en bourse contribuera à financer une nouvelle usine de production à Adeiso, spécialisée dans l'eau en bouteille et les boissons gazeuses. Le chiffre d'affaires de Kasapreko est passé de 660 millions de GH¢ en 2020 à 3,5 milliards de GH¢ en 2025, tandis que le bénéfice après impôts a atteint 341,8 millions de GH¢. Au premier trimestre 2026, le bénéfice a augmenté de 55 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 73 millions de GH¢.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse de Kasapreko est importante car elle montre que les investisseurs sont prêts à soutenir l'industrie manufacturière africaine lorsque l'entreprise dispose de marques fortes, d'une croissance solide et d'une présence régionale. Les bourses africaines ont eu du mal à attirer de nouvelles introductions en bourse, de nombreuses entreprises préférant se tourner vers les capitaux privés ou l'endettement. L'offre de Kasapreko montre que les marchés publics peuvent encore fonctionner pour les champions locaux qui ont une utilisation claire du produit de l'émission et un historique d'expansion. Le timing a joué en sa faveur. Le marché boursier ghanéen a rebondi, tandis que la baisse des rendements obligataires a poussé les investisseurs vers les actions. Mais la demande reflète également la confiance dans une entreprise de consommation qui est passée du statut de simple fabricant local de boissons amères à celui de groupe de boissons plus diversifié. Les valeurs industrielles restent rares sur de nombreuses bourses africaines, où les banques, les télécommunications et les sociétés minières dominent souvent. Kasapreko offre aux investisseurs une exposition à la consommation des ménages, à la croissance urbaine et aux exportations régionales. Le prochain test aura lieu après l'introduction en bourse. L'entreprise doit transformer le produit de l'introduction en bourse en nouvelles capacités, maintenir ses marges et démontrer que le financement par les marchés publics peut soutenir la croissance industrielle à long terme au Ghana.