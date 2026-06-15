Cote d'Ivoire: NSIA Banque va distribuer 34 millions de dollars à ses actionnaires suite à la hausse de ses bénéfices

La NSIA Banque Côte d'Ivoire (BRVM : NSBC) prévoit de distribuer 19 milliards de francs CFA (33,5 millions de dollars) de dividendes pour l'exercice 2025, après avoir enregistré une hausse de ses bénéfices et une croissance continue de son bilan.

Cette proposition sera soumise aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de la banque, le 30 juin. Le dividende brut est fixé à 768,16 CFA par action, soit un dividende net de 675,98 CFA après application de l'impôt de 12 % sur les revenus d'investissement. Le paiement sera effectué dans les 45 jours suivant l'approbation.

La banque a enregistré un bénéfice net de 40,71 milliards de CFA en 2025, en hausse de 6,8 % par rapport aux 38,11 milliards de CFA de l'année précédente. Le produit net bancaire s'est établi à 112,93 milliards de CFA, soutenu par une activité de crédit plus soutenue et une croissance dans l'ensemble des activités.

Le versement proposé représente 46,67 % du résultat net de 2025. NSIA Banque CI prévoit de conserver environ 21,7 milliards de CFA pour soutenir sa croissance et renforcer sa base de capital. La banque affiche l'un des niveaux d'activité de crédit les plus élevés du marché de l'UEMOA, avec un taux de conversion des dépôts en crédits supérieur à 80 %.

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L'action NSIA Banque CI a progressé de plus de 70 % depuis le début de l'année, clôturant à 19 500 CFA le 11 juin, contre 11 445 CFA à la fin de 2025. Depuis janvier 2025, le cours de l'action a progressé de près de 157 %, tandis que le bénéfice net est passé de 32,38 milliards de CFA à 40,71 milliards de CFA.

Points clés à retenir

La politique de dividendes de la NSIA Banque CI témoigne d'une banque qui s'efforce de trouver un équilibre entre le rendement pour les actionnaires et ses besoins en fonds propres. Le versement de 19 milliards de CFA est certes important, mais la banque conserve néanmoins plus de la moitié de ses bénéfices pour soutenir ses activités de crédit et satisfaire aux exigences réglementaires. Cet équilibre est crucial, car les banques de l'UEMOA sont confrontées à une demande croissante de crédit, tandis que les autorités de régulation continuent de surveiller de près la solidité de leurs fonds propres. La forte remontée du titre montre également que les investisseurs anticipent à la fois la croissance des bénéfices et la visibilité sur les dividendes. Avec une hausse du cours de plus de 70 % depuis le début de l'année 2026, NSIA Banque CI figure parmi les valeurs les plus performantes de la BRVM, mais cela renforce également les attentes. Les gains futurs dépendront de la poursuite de la croissance des bénéfices, de la stabilité de la qualité des prêts et de la capacité de la banque à continuer de verser des dividendes sans affaiblir ses fonds propres. Pour les investisseurs axés sur le revenu, le rendement est attractif. Pour les investisseurs axés sur la croissance, la question clé est de savoir si NSIA Banque CI pourra transformer sa solide base de prêts en une expansion durable de ses bénéfices.