Congo-Brazzaville: Crise à l'Eglise kimbanguiste - Les «Bana 26 » prônent la réunification

Face aux divisions, les Kimbanguistes de la tendance Bana 26, représentés par trois autorités morales ou administrateurs de la communauté, ont animé le 13 juin une conférence de presse à leur paroisse centrale de Nganga-Lingolo, périphérie Sud de Brazzaville.

Au cours de celle-ci ils ont plaidé pour la paix, l'unité et la réconciliation au sein de l'église de Jésus-Christ sur terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, qui traverse une zone de turbulence qui ne s'estompe pas depuis près d'un quart de siècle.

Placée sur le thème « Paix, unité et réconciliation pour une église kimbanguiste forte e réunifiée », la conférence de presse a réuni responsables ecclésiastiques, fidèles, journalistes et invités spéciaux autour d'un objectif commun : promouvoir le dialogue et renforcer la cohésion au sein de la communauté kimbanguiste. Elle a été animée par trois orateurs qui ont indiqué que l'Eglise de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu Kiangani traverse, depuis plusieurs années, une période de divergences internes qui alimente des incompréhensions au sein de l'opinion publique et des fidèles.

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Selon eux, cette crise trouve son origine dans les résolutions issues de l'assemblée générale extraordinaire de 2002, dont certaines auraient profondément divisé la communauté des fidèles. Les intervenants ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une culture de la division, de l'exclusion et des incompréhensions qui aurait marqué les relations entre plusieurs branches de la descendance de Simon Kimbangu.

Cette discorde au sein de l'Eglise kimbanguiste met aux prises la ligne conservatrice et fidèle aux idéaux originels, dite « Bana 26 ou égal 1 », à celle incarnée par l'actuel chef, dite « 3 égal 1 » qui s'écarterait de la ligne culturelle et successorale tracée par l'envoyé spécial, Simon Kimbangu. Face à cette situation, les «Bana 26» ont souhaité faire entendre leur position et partager leurs propositions pour favoriser une résolution pacifique des différends.

Les trois orateurs ont présenté leur lecture de la crise, tout en mettant l'accent sur la nécessité et l'urgence de préserver l'unité de l'Eglise ainsi que celle de la postérité consanguine de Papa Simon kimbangu. Ils ont également insisté sur l'importance du dialogue, de la vérité et du respect mutuel comme fondements essentiels de toute démarche de réconciliation.

Un appel aux autorités et fidèles

S'adressant aux autorités publiques, les «Bana 26 » ont sollicité leur accompagnement dans toute initiative favorisant le retour à la concorde au sein de la communauté kimbanguiste. Ils ont particulièrement appelé le président de la République à poursuivre son rôle de garant de la paix et de la cohésion nationale. Les trois orateurs ont également renouvelé leur appel à tous les fidèles kimbanguistes du monde à privilégier la tolérance, le dialogue, le pardon et la prière afin de préparer les conditions d'une réconciliation durable.

A noter que la rencontre s'est achevée par un échange avec les journalistes, suivi de la lecture d'un message réaffirmant l'engagement des «Bana 26 » en faveur de la paix, de la fraternité et de la réconciliation au sein de la communauté kimbanguiste. Le but étant de laver le linge sale en famille.