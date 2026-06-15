Congo-Brazzaville: Coopération - L'Italie entend raffermir ses liens avec le pays

Les Italiens présents au Congo ont célébré en différé, le 12 juin au Club pétrolier de Pointe-Noire, le quatre-vingtième anniversaire de leur fête nationale, en présence de l'ambassadeur Enrico Nunziata. A cette occasion, il a indiqué que le Congo constitue l'un des partenaires les plus importants du plan Mattei pour l'Afrique.

Le 2 juin 1946, les Italiens furent appelés à choisir librement leur avenir après les années sombres de la dictature et de la guerre. Ils choisirent la République et les valeurs qui continuent aujourd'hui de guider leur nation, à savoir a liberté, la démocratie, l'Etat de droit, la solidarité, la justice sociale et la paix, a rappelé d'emblée Enrico Nunziata. Il a ajouté que cette date historique fut aussi celle d'une conquête fondamentale de la citoyenneté. Pour la première fois, les femmes participèrent à un scrutin national.

S'adressant à la communauté italienne après la projection vidéo du message du vice -président du Conseil et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, Enrico Nunziata a dit : « Le ministre Tajani a rappelé combien les Italiens dans le monde constituent une ressource stratégique pour notre pays. Non seulement parce qu'ils préservent notre langue, notre culture et nos traditions mais surtout parce qu'ils bâtissent des ponts entre les peuples, favorisent les échanges économiques, scientifiques et culturels et renforcent l'image de l'Italie dans le monde.

Ici au Congo, ce message prend une signification particulière. La communauté italienne bien que numériquement limitée exerce une influence considérable à travers son savoir-faire, son professionnalisme et sa capacité à créer des partenariats durables. Votre présence contribue à la croissance du Congo toute en renforçant les liens entre l'Italie et la République du Congo. Vous êtes un exemple concret de cette diplomate du travail, de la croissance, de l'entreprise et de la compétence que l'Italie entend promouvoir ».

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Dans un contexte international marqué par des conflits et des incertitudes, l'Italie continue à défendre une politique étrangère fondée sur le dialogue, le multilatéralisme, la coopération et le respect du droit international, s'est réjoui l'ambassadeur Enrico Nunziata. « Dans cette vision, l'Afrique occupe une place centrale. L'Italie considère le continent africain non comme un simple partenaire, mais comme un acteur essentiel de l'avenir commun que nous devons construire.

Le plan Mattei pour l'Afrique s'inscrit dans cette approche : Celle d'un partenariat fondé sur le respect mutuel, les intérêts partagés et des résultats concrets. La République du Congo constitue l'un des partenaires les plus importants de cette stratégie. Notre coopération se développe aujourd'hui dans des secteurs essentiels : l'énergie, les infrastructures, l'accès à l'eau et à l'électricité, la santé, l'agriculture, la formation professionnelle et la sécurité maritime.

Les investissements réalisés par les entreprises italiennes, les projets de coopération financés par l'Italie et les initiatives conjointes entre institutions congolaises et italiennes témoignent de la vitalité de cette relation. Nous sommes convaincus que le développement économique, la création d'emplois et le transfert de compétences constituent les meilleurs instruments pour construire un avenir prospère pour les jeunes générations», a ajouté le diplomate italien.

Signalons qu'avant la célébration de cette fête italienne, l'ambassadeur Enrico Nunziata a organisé, le 11 juin à Pointe-Noire, une cérémonie d'hommage à Domenico Giostra, qui a exercé pendant plus de dix-huit ans les fonctions de consul honoraire de la République d'Italie à Pointe-Noire. « Merci pour votre engagement, pour votre loyauté, pour votre sens du service.

Merci d'avoir représenté notre pays avec dignité, sérieux et esprit de responsabilité. Alors que s'achève aujourd'hui ce chapitre important de votre vie, je forme le voeu que de nouveaux projets, de nouvelles satisfactions professionnelles et surtout une excellente santé vous accompagnent dans les années à venir », s'est exprimé le diplomate, remerciant le consul sortant.

Notons que la cérémonie s'est déroulée en présence de Germain Mbemba Bantsimba, deuxième vice-président du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire; de Sylvestre Lempoua, sécretaire génaral du département de Pointe-Noire; ainsi que des autorités civiles et militaires, du corps diplomatique et consulaire et des invités.