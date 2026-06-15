Angola: Des producteurs de Cuango exposent à la foire de campagne

Dundo — Vingt-cinq producteurs agricoles exposent leurs produits depuis vendredi à la première foire de campagne de la municipalité de Cuango, dans la province de Lunda-Norte (édition 2026).

S'inscrivant dans une stratégie de promotion du secteur agricole, cet événement, qui s'est terminé dimanche, a permis aux producteurs de vendre leurs produits, d'échanger des expériences et d'accroître leur production grâce aux ventes.

S'adressant à la presse à l'occasion, le directeur municipal de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de Cuango, José David, a déclaré que le marché représente un moyen de promouvoir l'agro-industrie, en mettant l'accent sur les tubercules, cultures de racines typiques de la région.

Il a notamment souligné la présence du manioc, du maïs et des bananes parmi les produits phares du marché, ainsi que des tomates et autres légumes.

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Par ailleurs, le responsable a indiqué que le secteur agricole de la municipalité est en pleine croissance, avec des niveaux de production en hausse. La municipalité compte 45 coopératives, deux associations d'agriculteurs et de nombreuses familles pratiquant l'agriculture.

Il a précisé que ces associations ont bénéficié du soutien institutionnel, d'outils et de semences agricoles fournis par l'administration municipale pour dynamiser l'agriculture.

Certains exposants ont vu dans la foire une occasion de nouer des partenariats et de vendre leurs produits.