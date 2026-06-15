Angola: La municipalité de Huambo prévoit de vacciner 20 mille têtes de bétail bovin en quinze jours

Huambo — Vingt mille têtes de bétail bovin seront vaccinées au cours des quinze prochains jours par les services vétérinaires de la municipalité de Huambo contre la péripneumonie contagieuse bovine, la dermatose nodulaire contagieuse, le charbon bactéridien et le charbon symptomatique.

L'annonce a été faite lundi par la cheffe du département de l'Institut des services vétérinaires de la province de Huambo, Maria Simão da Silva, à l'ouverture de la campagne municipale de vaccination animale.

Elle a précisé que cette campagne, dont l'achèvement est prévu pour le 30 du mois en cours et qui intervient deux ans après la précédente opération menée en 2024, mobilisera 24 techniciens répartis entre la ville de Huambo, la commune de Calima et le secteur de Chipipa.

Parallèlement, a-t-elle indiqué, quelque 25.000 animaux de compagnie, notamment des chiens, des chats et des singes, seront également vaccinés contre la rage.

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Pour sa part, l'administrateur adjoint chargé des affaires économiques et financières de la municipalité de Huambo, Riquelme Graciano Chicomo, a appelé les éleveurs de bovins à participer massivement à cette campagne afin de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Selon lui, la vaccination du cheptel bovin vise à consolider le secteur de l'élevage dans la municipalité de Huambo et, simultanément, à favoriser l'extension des superficies cultivées par les familles paysannes.

La dernière campagne de vaccination bovine dans la province de Huambo s'est déroulée en 2024 et a permis d'immuniser un total de 46.000 animaux.