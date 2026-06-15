Angola: Coupe du monde 2026 - Le Cap-Vert affronte l'Espagne pour ses débuts

Luanda — La sélection de football du Cap-Vert fera ses débuts en Coupe du monde ce mardi (17 h) face à l'Espagne, lors d'un match comptant pour la première journée du groupe H de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera au stade d'Atlanta, aux États-Unis.

Les « Requins Bleus », entraînés par Pedro de Brito « Bubista », affrontent le grand favori pour la première place du groupe et l'un des principaux prétendants au titre de la compétition, à en juger par son potentiel technique et sa position au classement FIFA, où elle occupe la deuxième place.

Au-delà de la portée symbolique de ce premier match, la sélection capverdienne, classée 68e au classement FIFA, compte bien se battre et créer la surprise dans cette phase de groupes, dans l'espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Sur le terrain, l'équipe emmenée par l'expérimenté Ryan Mendes, de l'Igdir FK en Turquie, compte également dans ses rangs des joueurs tels que Logan Costa (Villarreal en Espagne), Kevin Pina (FK Krasnodar en Russie) et Dailon Livramento (Hellas Vérone en Italie), qui ont montré de belles choses lors de la phase de préparation, notamment en battant la Serbie 3-0 à la veille de la compétition.

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Lors de la conférence de presse de présentation du match, Budista a déclaré ne pas ressentir d'anxiété à l'approche du match d'ouverture et a insisté sur la nécessité pour l'équipe de jouer sans craindre l'adversaire.

Cependant, la profondeur de l'effectif espagnol, son expérience internationale et la qualité de ses joueurs font de cette équipe la grande favorite du match d'ouverture du groupe H, qui opposera ce soir, à 23 heures, l'Arabie saoudite à l'Uruguay.

Sous la houlette de Luís de la Fuente, la sélection espagnole, actuelle championne d'Europe, compte dans ses rangs une génération de talents alliant expérience et jeunesse, parmi lesquels se distinguent notamment des joueurs tels que Rodri, Pedri et Lamine Yamal.