Angola: L'Église catholique fonde sa première paroisse dans la commune d'Arimba

Lubango — L'archidiocèse de Lubango a inauguré dimanche une nouvelle paroisse, baptisée "Imaculado Coração de Maria" (Coeur Immaculé de Marie), qui desservira les fidèles catholiques de la commune d'Arimba, comptant plus de 40 000 habitants, située en périphérie de la municipalité de Lubango.

La nouvelle paroisse a été confiée à l'administration de la Congrégation des Missionnaires Clarétains, dont la messe de dédicace de l'autel a été présidée par l'archevêque métropolitain de Lubango, Dom Gabriel Mbilingi.

Au cours de la cérémonie, Dom Mbilingi a conféré la charge de premier curé, le père Tomás Kakumbi Soma, et de son vicaire, le père Silvestre Muekufange.

L'archevêque a exhorté la communauté catholique d'Arimba à prier pour l'église et à prendre soin du curé, afin qu'il soit un lien entre les fidèles.

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Pour l'évêque, la nouvelle paroisse est un signe d'espérance pour Arimba, un espace qui continuera à former des disciples missionnaires par la parole et les oeuvres de charité.

Il a exprimé l'espoir que chaque famille d'Arimba trouve dans la nouvelle paroisse un foyer, que chaque jeune y voie un chemin et que chaque coeur blessé y trouve un refuge de paix.

Mgr Mbilingi a indiqué que cette réalisation répond à une demande formulée par le pape Léon XIV lors de sa visite en Angola, qui souhaitait que la paroisse rayonne auprès de la communauté, dans les rues, les écoles et les foyers.

L'archidiocèse de Lubango a été érigé sous le nom de diocèse de Sá da Bandeira, par détachement du diocèse de Nova Lisboa.

Avant l'érection du diocèse et son élévation ultérieure au rang d'archidiocèse, le siège de la Mission Sui Iuris de Cunene se trouvait dans la ville (plus précisément dans le quartier urbain de Huíla), entre 1885 et 1940, date à laquelle il a été transféré à Huambo.

Il a été créé sous le nom de « Diocèse de Sá da Bandeira » le 27 juillet 1955 par la bulle Ad Christi evangelium du pape Pie XII, suite à son détachement du diocèse de Nova Lisboa (actuel archidiocèse de Huambo). Son premier évêque a été Dom Altino Ribeiro de Santana.