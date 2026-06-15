Afrique: Coupe du monde 2026 - L'Égypte en quête de sa première victoire de l'histoire

Huambo — L'Égypte tentera, ce lundi, de remporter la première victoire de son histoire en Coupe du monde de football, lorsqu'elle affrontera la favorite, la Belgique, à 20 h 00 (heure angolaise), lors du match d'ouverture du groupe G de la Coupe du monde 2026.

Ce match marque les débuts des deux équipes à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dans ce qui est la plus grande édition de l'histoire de la Coupe du monde, avec 48 équipes participantes et 104 matchs programmés.

La rencontre, qui se déroulera au stade Lumen Field, à Seattle, aux États-Unis, opposera deux équipes aux objectifs distincts.

Alors que les Égyptiens tentent de mettre fin à un long tabou et de remporter leur première victoire en Coupe du monde, les Belges entrent sur le terrain en tant que favoris et candidats à la qualification pour le tour suivant.

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Première sélection africaine à avoir disputé une Coupe du monde, en 1934, l'Égypte est toujours à la recherche de sa première victoire dans cette compétition. Les « Pharaons » ont participé aux éditions de 1934, 1990, 2018 et maintenant en 2026.

Lors de leurs débuts historiques, en Italie, les Égyptiens s'étaient inclinés face à la Hongrie sur le score de 4-2, à une époque où la compétition se disputait selon un système à élimination directe.

Le retour n'a eu lieu qu'en 1990, également sur le sol italien, après 56 ans d'absence. Lors de cette édition, l'Égypte a obtenu des matchs nuls face aux Pays-Bas (1-1) et à l'Irlande (0-0), mais n'a pas pu éviter l'élimination dès la phase de groupes.

En 2018, en Russie, les Africains ont fait leur retour sur la scène mondiale et ont de nouveau fait leurs adieux sans remporter la moindre victoire, après des défaites face à l'Uruguay, à la Russie et à l'Arabie saoudite.

Pour la Coupe du monde 2026, l'équipe dirigée par Hossam Hassan s'est qualifiée sans connaître la défaite lors des éliminatoires africaines et aborde cette compétition motivée par une dynamique positive.

Depuis la dernière Coupe du monde, l'Égypte a disputé 52 matchs, remporté 30 victoires, enregistré 16 nuls et subi seulement six défaites, alors que sa principale star est l'attaquant Mohamed Salah, qui cherche à ajouter un nouveau chapitre à sa carrière internationale.