Afrique: Coupe du monde 2026 - Le Maroc arrache un match nul face au favori, le Brésil

Luanda — La sélection marocaine a arraché un précieux match nul face au Brésil (1-1) samedi soir, lors d'un match comptant pour la première journée du groupe C de la Coupe du monde de football 2026, disputé au stade du New Jersey, aux États-Unis.

Les Marocains ont fait preuve d'une bonne organisation tactique et d'une capacité à contrer l'un des principaux prétendants au titre. Ils ont ouvert le score dès la première mi-temps (21e), profitant d'une des nombreuses offensives qui ont mis la défense brésilienne en difficulté.

Ismael Saibari a reçu une passe décisive de Brahim Diaz, entre les défenseurs centraux brésiliens, et a lobé le gardien Alisson, qui était sorti de ses cages pour tenter d'empêcher l'attaquant marocain d'atteindre le ballon.

À la 31e minute, Vinícius Júnior a égalisé d'un superbe but, dans la surface, sur le côté gauche de l'attaque, mettant fin à la bonne passe de la sélection marocaine, qui avait dominé certaines phases du match, notamment en début de rencontre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après ce but, le Brésil s'est nettement amélioré et a dès lors réussi à développer son jeu avec plus de fluidité, se montrant encore plus pressant et dominant en deuxième mi-temps.

Ce but égalisateur a redonné confiance à l'équipe sud-américaine, qui a commencé à faire circuler le ballon plus rapidement, à mieux exploiter les couloirs latéraux et à s'approcher dangereusement de la surface marocaine.

Les Marocains ont reculé leurs lignes, mais se sont à nouveau montrés plus performants dans les dernières minutes du match, qui a compté dix minutes de temps additionnel. Ce résultat renforce également le statut du Maroc comme l'une des équipes africaines les plus compétitives du tournoi.

Les deux équipes totalisent un point dans le groupe C, ce qui leur permet de conserver intacts leurs espoirs de qualification pour la phase suivante de la compétition.

Dans le même groupe, l'Écosse et Haïti s'affrontent également ce dimanche.