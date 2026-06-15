Angola: L'évêque Afonso Nunes critique la vision matérialiste du mariage

Luanda — La vision matérialiste croissante du mariage, fondée sur les fameux « 3C » (maison, compte bancaire et voiture), a été critiquée ce dimanche par le chef spirituel de l'Église de Notre Seigneur Jésus-Christ dans le Monde, l'évêque Afonso Nunes.

Dans une déclaration à la presse à l'issue du culte d'action de grâce dominical, qui clôturait également la IIIe Conférence internationale des femmes tocoïstes, tenue les 12 et 13 de ce mois au siège universel de l'Église tocoïste, l'évêque a estimé que cette mentalité compromet l'essence même du mariage.

« Le mariage ne doit pas être perçu comme la poursuite de biens matériels, mais plutôt comme un engagement à construire ensemble, où les deux conjoints évoluent et relèvent les défis en partenariat », a-t-il affirmé.

L'évêque Afonso Nunes a soutenu qu'une bonne préparation est l'un des piliers fondamentaux d'un mariage solide et équilibré, qui doit valoriser les relations fondées sur un effort commun et non sur des intérêts matériels.

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Le chef religieux a également souligné le rôle fondamental des femmes dans la construction d'une société équilibrée et la promotion des valeurs familiales.

Il a également souligné que les femmes demeurent des partenaires sociales importantes du Gouvernement, notamment pour promouvoir la discipline, l'organisation et l'édification d'une société plus ordonnée et développée.

La conférence, qui s'est déroulée sur deux jours, a réuni des délégués de différentes provinces du pays et de l'étranger. Ils ont abordé des sujets liés au renforcement du rôle des femmes dans les domaines spirituel, social et familial.

Cet événement a également permis de partager des expériences et de promouvoir des valeurs essentielles au développement durable des familles et de la société.