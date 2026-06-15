Angola: Un accident de la route fait plusieurs blessés graves parmi de jeunes artistes de kuduro à Lubango

Lubango — Huit personnes, dont trois jeunes artistes de kuduro particulièrement connus du public, ont été grièvement blessées à la suite d'un accident de la circulation survenu vers six heures du matin ce dimanche dans la zone industrielle de la ville de Lubango, dans la province de Huíla.

Parmi les victimes, toutes évacuées vers l'hôpital central de Lubango « Dr António Agostinho Neto », figurent Mirelson King, fils du regretté Nagrelha, ainsi que les artistes connus sous les noms de scène « Pequeno Chaba » et « João Lourenço do Kuduro », selon des sources du commandement municipal de la Police nationale à Lubango.

L'accident a impliqué un véhicule de marque Toyota Land Cruiser HZ qui a quitté la chaussée avant de percuter un obstacle fixe dans la zone industrielle de Lubango.

Selon les premières constatations de la police, l'accident serait dû à la fatigue du conducteur combinée à un excès de vitesse. Les occupants revenaient d'un spectacle musical organisé dans le quartier de Tchioco, à la périphérie de la ville, qui se serait achevé aux environs de cinq heures du matin.

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D'après les équipes médicales, les blessés ont été admis à l'Hôpital central de Lubango souffrant notamment de fractures aux membres inférieurs et de traumatismes crânio-encéphaliques. Leur état clinique demeure jugé « réservé ».

L'accident a également causé d'importants dégâts matériels au véhicule impliqué ainsi qu'à un poteau d'éclairage public.