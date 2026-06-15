Angola: Le pays a besoin de 360 000 donneurs de sang réguliers par an

Luanda — L'Angola a besoin de 360 000 donneurs de sang réguliers par an pour répondre efficacement aux besoins des services hospitaliers, a déclaré dimanche à Luanda la directrice de l'Institut national du sang (INS), Deodete Machado.

En marge de la marche « Pour le don de sang volontaire », organisée dans le cadre de la Journée mondiale du donneur de sang, célébrée le même jour, la responsable a averti que le pays est encore loin des recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui préconise qu'en temps normal, 1 % de la population soit composée de donneurs réguliers.

Selon la directrice de l'INS, l'historique des dons en Angola révèle un problème structurel, indiquant le nombre le plus élevé a été enregistré en 2017, avec 180 000 inscriptions, tandis que les données provisoires pour 2025 n'en prévoient que 145 000, soit environ la moitié de l'objectif fixé par l'OMS.

« Nous devons poursuivre nos efforts de sensibilisation du public à la culture du don de sang volontaire », a-t-elle déclaré.

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Elle a souligné qu'il est fondamental de comprendre que le sang provient uniquement d'êtres humains, qu'il ne peut être fabriqué artificiellement et qu'il a une date de péremption.

La directrice a insisté sur le fait qu'en cas de catastrophe, les besoins augmentent de façon exponentielle et que le taux de donneurs devrait atteindre entre 3 et 5 % de la population.

Dans cette optique, elle a plaidé pour un changement de mentalité afin que le don de sang ne soit plus seulement pratiqué lorsqu'un membre de la famille est malade, mais plutôt comme un acte civique altruiste et régulier.

De son côté, le donneur Aristóteles Kalemba a qualifié ce geste d'« acte suprême de citoyenneté et de solidarité », affirmant qu'il ne devrait pas être perçu uniquement comme une réponse aux urgences familiales, mais comme une pratique courante pour tout citoyen éligible.

« Lorsque nous décidons de donner notre sang, nous nous engageons envers la vie d'un inconnu ; c'est un geste qui ne prend que quelques instants, mais qui redonne espoir à ceux qui luttent pour survivre sur un lit d'hôpital », a-t-elle déclaré.

De son côté, la militante sociale Victoria Chilinda, qui a joué un rôle essentiel dans la sensibilisation des communautés et des groupes de jeunes, a défendu la nécessité de démystifier le don de sang auprès des jeunes générations.

« Notre travail consiste à expliquer que le sang est une ressource irremplaçable ; tant qu'il ne sera pas possible de le fabriquer en laboratoire, notre solidarité est le seul moyen de sauver des vies », a-t-elle affirmé.

Elle a ajouté que les jeunes doivent comprendre qu'être donneur est aussi une forme de leadership et d'engagement social.

La marche visait à honorer les donneurs de sang et a permis de remettre des certificats aux donneurs les plus réguliers.

La Journée mondiale du donneur de sang est célébrée chaque année le 14 juin, date choisie par l'OMS en hommage à Karl Landsteiner, découvreur des groupes sanguins. C'est l'occasion de remercier les « héros méconnus » qui assurent la continuité des interventions médicales complexes pratiquées dans les hôpitaux angolais.