Angola: Des Angolais visitent des sites historiques et culturels en Chine

Wuhan — Des journalistes et techniciens administratifs angolais en formation à Wuhan, en Chine, ont visité cette semaine plusieurs sites historiques, culturels et technologiques afin d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire et le développement locaux.

Parmi les lieux visités figuraient le Palais des expositions de la Cité du futur de Longhua à Shenzhen, le Village folklorique et culturel chinois, le Parc « Fenêtre sur le monde » et l'Institut supérieur d'ingénierie et de génie logiciel de Wuhan.

Ces espaces témoignent de la richesse de la culture chinoise, de sa diversité ethnique, de sa technologie et des progrès réalisés par le pays ces dernières décennies.

Au Palais des expositions de la Cité du futur de Longhua, les membres de la délégation ont découvert des projets innovants axés sur le développement urbain durable, la numérisation des services publics et la construction de villes intelligentes.

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Au Village folklorique et culturel chinois, les visiteurs ont découvert les traditions, les coutumes et les expressions artistiques des différents groupes ethniques chinois à travers des présentations culturelles, des éléments architecturaux et des expositions thématiques qui préservent le patrimoine historique national.

La visite s'est poursuivie au Parc Fenêtre sur le Monde, l'une des attractions touristiques les plus célèbres de Shenzhen, où des monuments et des éléments du patrimoine culturel de divers pays sont reproduits, offrant ainsi aux visiteurs une expérience éducative et interculturelle.

La délégation angolaise a souligné l'importance de ces visites pour le renforcement des liens d'amitié entre l'Angola et la Chine, ainsi que pour l'échange d'expériences dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et du développement technologique.

Cette initiative a permis aux participants de mieux comprendre le parcours historique de la Chine et les efforts déployés par le pays pour préserver son patrimoine culturel, tout en investissant massivement dans l'innovation et la modernisation de ses villes.

Des Angolais suivent une formation du 2 au 22 de ce mois à Wuhan, en Chine, sur le thème « Les talents angolais en informatique ».