Angola: Le SENADIAC mène une campagne de sensibilisation à l'enregistrement des oeuvres intellectuelles

Luanda — Le Service national du droit d'auteur et des droits voisins (SENADIAC) organise une campagne de sensibilisation à l'importance de l'enregistrement et de la protection des oeuvres intellectuelles les 16 et 25 juin.

Cette initiative, intitulée « SENADIAC dans la rue », vise à renforcer les connaissances du public en matière de droit d'auteur, à faire connaître les avantages de l'enregistrement des oeuvres intellectuelles et à contribuer à la reconnaissance, à la protection et à la sauvegarde de la création intellectuelle en Angola.

Les activités se dérouleront le 16 juin sur la place Manuel Berenguel et le 25 juin au Centre de la jeunesse de la municipalité de Viana, de 9h00 à 14h00.

Durant cette campagne, les équipes techniques du SENADIAC seront présentes pour fournir des informations sur les procédures d'enregistrement des oeuvres, distribuer des documents d'information et offrir des conseils juridiques relatifs à la protection des créations intellectuelles et aux droits de leurs auteurs et titulaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon l'institution, cette action vise à rapprocher les services publics des citoyens et à sensibiliser les artistes, écrivains, musiciens, créateurs de contenu et autres acteurs culturels à la nécessité de protéger juridiquement leurs oeuvres.

Le SENADIAC considère l'enregistrement des oeuvres intellectuelles comme un instrument fondamental pour la défense des droits des créateurs, la garantie de la reconnaissance de la paternité et le renforcement du secteur culturel et créatif national.

Dans le cadre de cette initiative, l'institution appelle à la participation de la société civile et à une couverture médiatique afin d'assurer une large diffusion de la campagne et de renforcer la sensibilisation à l'importance du droit d'auteur et des droits voisins pour le développement culturel du pays.