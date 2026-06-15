Angola: Imbono renforce la coopération entre le pays et la Chine

Luanda — La plateforme d'investissement et d'exploitation d'actifs d'infrastructures Imbono a organisé récemment, à Luanda, une rencontre avec des représentants gouvernementaux et des chefs d'entreprise de la province chinoise du Hunan, dans le but de promouvoir la coopération stratégique entre l'Angola et le pays asiatique.

Dans un communiqué de presse transmis lundi à l'ANGOP, la plateforme indique que cette rencontre a permis de créer un cadre privilégié de dialogue structuré et transparent entre investisseurs, institutions financières et entités gouvernementales.

Selon la même source, les échanges ont porté principalement sur la promotion de l'investissement, le transfert de connaissances, le développement industriel ainsi que la création de nouvelles opportunités de croissance pour les deux marchés.

Dans un contexte marqué par un intérêt croissant pour les marchés africains émergents, souligne le communiqué, la rencontre avait pour objectif central de favoriser les échanges commerciaux, d'identifier des opportunités d'investissement et de renforcer la coopération stratégique entre l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC) et la Chine.

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Le programme a compris une visite guidée des installations d'Imbono, une présentation institutionnelle consacrée aux activités de la plateforme, assortie d'études de cas d'investissement, ainsi qu'un exposé sur la vision de l'entreprise en matière de croissance durable.

Le président de la Chambre de commerce Angola-Chine, Luís Cupenhala, le représentant de la filiale angolaise de la Banque de Chine, Ni Bin, le président de l'Association générale des ressortissants chinois résidant en Angola, João Li, ainsi que plusieurs autres personnalités issues des milieux institutionnels et économiques ont pris part à cette rencontre.

Imbono est une plateforme spécialisée dans l'investissement et l'exploitation d'actifs d'infrastructures stratégiques et essentielles, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, de la santé et de la logistique. Elle opère sur plusieurs marchés africains émergents, dont l'Angola et la République démocratique du Congo (RDC).