Gabon: Lébamba - Le Centre médical tourne une nouvelle page

Dans une ambiance solennelle, le Centre médical de Lébamba a procédé ce lundi 15 juin 2026 à la passation des charges entre le médecin-chef sortant, le Dr Mambimbi Achille, et son successeur, le Dr Nze Boussengué Thibault.

La cérémonie, présidée par le Directeur régional de la Santé, s'est déroulée en présence des autorités politiques, administratives et des acteurs du secteur sanitaire.

Après plusieurs années de service à la tête de l'établissement, le Dr Mambimbi Achille a officiellement transmis les responsabilités au Dr Nze Boussengué Thibault,par le biais du Directeur Régional de la santé.

Ce changement marque une nouvelle étape pour le Centre médical de Lébamba, avec l'ambition de renforcer davantage l'offre de soins au profit des populations.

Entre bilan et nouveaux défis, cette passation ouvre un nouveau chapitre pour la santé à Lébamba, sous le signe de la continuité et du renouveau.