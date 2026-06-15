Gabon: Lébamba - Le Centre médical tourne une nouvelle page

15 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par Séverin Ndoumou Migomba

Dans une ambiance solennelle, le Centre médical de Lébamba a procédé ce lundi 15 juin 2026 à la passation des charges entre le médecin-chef sortant, le Dr Mambimbi Achille, et son successeur, le Dr Nze Boussengué Thibault.

La cérémonie, présidée par le Directeur régional de la Santé, s'est déroulée en présence des autorités politiques, administratives et des acteurs du secteur sanitaire.

Après plusieurs années de service à la tête de l'établissement, le Dr Mambimbi Achille a officiellement transmis les responsabilités au Dr Nze Boussengué Thibault,par le biais du Directeur Régional de la santé.

Ce changement marque une nouvelle étape pour le Centre médical de Lébamba, avec l'ambition de renforcer davantage l'offre de soins au profit des populations.

Entre bilan et nouveaux défis, cette passation ouvre un nouveau chapitre pour la santé à Lébamba, sous le signe de la continuité et du renouveau.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.