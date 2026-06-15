Gabon: Mouila - Au quartier Pambou, les vacances se jouent au Lido et dans la bonne humeur

Pendant que certains pensent que les vacances sont synonymes de bêtises et de mauvais chemins, les jeunes du quartier Pambou, (boulevard Matamba) à Mouila, ont choisi une autre voie : celle du jeu de Lido, de la convivialité et du vivre-ensemble.

À l'ombre des maisons et sous les regards amusés des voisins, les parties s'enchaînent, les dés roulent et les pions se livrent des batailles acharnées.

Ici, pas de place pour les activités immorales ; le plus grand danger est plutôt de voir son pion se faire renvoyer à la case départ !

Cette initiative spontanée mérite d'être saluée. Elle démontre qu'avec un peu d'imagination, les vacances peuvent rimer avec détente, amitié et loisirs sains.

Au quartier Pambou, on ne tue pas le temps, on le fait avancer de six cases ! Et quand les dés décident de bouder, les éclats de rire, eux, ne prennent jamais de vacances.

Une belle leçon donnée par cette jeunesse qui prouve qu'il est possible de s'amuser sans déraper.

Comme quoi, parfois, un simple jeu de Lido vaut mieux que mille mauvaises idées.