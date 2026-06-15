Gabon: Clôture du 2e Challenge Interforces - La Police nationale signe un doublé historique dans une célébration de la cohésion nationale

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement et Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé ce jour au Stade de l'Amitié la cérémonie de clôture de la deuxième édition du Challenge Interforces des Forces de Défense et de Sécurité, organisée sous le thème : « Le Rendez-vous des champions ».

Après un mois de compétitions ayant mobilisé l'ensemble des Forces de Défense et de Sécurité à travers le territoire national, cette grande finale a consacré les valeurs de discipline, de dépassement de soi, de fair-play et de fraternité d'armes qui fondent l'engagement des hommes et des femmes en uniforme au service de la nation.

Point culminant de cette édition, la finale de football opposant les Forces de Police Nationale aux Forces Armées Gabonaises a été lancée par le Chef de l'Etat. Au terme d'une rencontre disputée, la Police Nationale s'est imposée et réalise un doublé historique en conservant son titre de championne pour la deuxième année consécutive.

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Dans un esprit de rassemblement et d'unité nationale, le Président de la République a également participé à un match de gala opposant l'équipe du CTRI à celle des parlementaires, illustrant sa volonté constante de promouvoir la cohésion entre les institutions de la République.

Marquée par des démonstrations sportives, des relais, des épreuves de tir à la corde et un impressionnant défilé militaire, cette édition a confirmé le Challenge Interforces comme un rendez-vous majeur de cohésion, renforçant les liens entre les différentes composantes des Forces de Défense et de Sécurité.

Avant la remise des trophées aux différentes équipes lauréates, le Chef de l'Etat s'est vu décerner le diplôme de l'Ordre des Maîtres de Minh Long, en reconnaissance de son engagement en faveur des valeurs de discipline et de bonnes pratiques des arts martiaux.

En félicitant les lauréats et l'ensemble des participants, le Chef de l'Etat a salué l'esprit de corps, l'engagement et la solidarité démontrés tout au long de la compétition, rappelant que la plus belle victoire demeure celle de l'unité et du service de la patrie.