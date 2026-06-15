Afrique: Le Président de la République reçoit les chefs de missions diplomatiques africaines accréditées au pays

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour les chefs de missions diplomatiques des pays africains accrédités en République gabonaise.

Première rencontre collective depuis son investiture, cette audience s'inscrit dans la volonté du Chef de l'Etat de renforcer le dialogue politique avec les nations soeurs du continent et de consolider les liens historiques de fraternité, de solidarité et de coopération qui unissent le Gabon aux autres Etats africains.

Dès l'entame des échanges, les diplomates africains ont tenu à saluer cette initiative du Président de la République, qu'ils ont qualifiée de marque d'attention et d'estime à l'égard de la communauté diplomatique africaine.

Ils ont également exprimé leur admiration pour les importantes transformations engagées au Gabon, notamment la réalisation de projets structurants, le développement des infrastructures et la dynamique de modernisation économique et sociale impulsée par le Chef de l'Etat.

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Les ambassadeurs ont souligné que ces avancées contribuent à faire du Gabon une référence inspirante pour de nombreux pays africains et ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner cette dynamique de développement et de progrès.

Au cours de cette rencontre, le Président de la République a partagé sa vision d'une Afrique forte, souveraine et solidaire, capable de prendre en main son destin et de répondre elle-même aux défis de son développement.

Pour le Chef de l'Etat, l'avenir du continent repose avant tout sur le renforcement de l'intégration africaine, le développement des échanges inter-africains et la promotion d'une coopération Sud-Sud fondée sur le partage d'expériences, la complémentarité économique et la confiance mutuelle.

« La construction de l'Afrique se fera d'abord par les Africains eux-mêmes », a rappelé le Président de la République, soulignant que le développement durable du continent exige davantage de cohésion, de dialogue et de solidarité entre les nations africaines.

Dans cet esprit, les diplomates ont annoncé la relance prochaine des commissions mixtes avec plusieurs pays du continent afin de renforcer les relations bilatérales et d'accélérer la mise en oeuvre de projets de coopération d'intérêt commun.

Les questions consulaires ont également occupé une place importante dans les échanges. Les chefs de missions diplomatiques ont fait part de plusieurs préoccupations relatives à l'exercice de leurs fonctions et à la situation de leurs ressortissants établis au Gabon.

Le Président de la République a réaffirmé l'attachement du Gabon au respect des conventions internationales, des engagements diplomatiques et de la protection consulaire. Il a assuré ses interlocuteurs de son entière disponibilité à veiller à la prise en compte diligente des préoccupations exprimées et a donné des instructions fermes aux administrations compétentes afin que des réponses appropriées soient apportées.

Tout en réaffirmant l'hospitalité légendaire du Gabon à l'égard des communautés étrangères vivant sur son territoire, le Chef de l'Etat a rappelé que le respect des lois et règlements de la République gabonaise constitue une exigence fondamentale pour tous les ressortissants des communautés amies résidant dans le pays.

Abordant les enjeux de l'actualité continentale, le Président de la République a également délivré un message de fraternité et de solidarité à l'endroit de ses homologues africains concernant les Etats membres de l'Alliance des Etats du Sahel (AES). Il a souligné la nécessité pour les nations africaines de privilégier le dialogue, l'écoute et la concertation face aux défis communs, estimant que l'unité africaine demeure la meilleure réponse aux crises auxquelles le continent est confronté.

Dans cette dynamique de coopération continentale, le Chef de l'Etat a sollicité, par l'entremise des ambassadeurs, le soutien de leurs gouvernements respectifs à la candidature du Gabon pour l'organisation de la 9e Réunion semestrielle de coordination entre l'Union africaine et les Communautés économiques régionales prévue en juillet 2027. Il a également évoqué la candidature du Gabon à l'organisation du 21e Sommet de la Francophonie en 2030.

A travers cette audience, le Président de la République réaffirme la vocation du Gabon à être un acteur de dialogue, de paix et de rapprochement entre les peuples africains. Plus que jamais, le Gabon entend contribuer à l'émergence d'une Afrique unie, forte de ses diversités, solidaire dans ses ambitions et résolument tournée vers un avenir de prospérité partagée.