Cote d'Ivoire: Coupe du monde 2026 - Comment les Américains «s'enjaillent» pour le pays

À Philadelphie, lors de Côte d'Ivoire-Équateur, derrière la plupart des maillots orange portés par des Américains se nichent de belles histoires singulières.

L'histoire de ce reportage commence loin de Philadelphie, dans un bar irlandais à Édimbourg, en Écosse. Le gérant digère encore mal la non-qualification de son équipe, l'Irlande, pour la Coupe du monde. Au milieu des pintes, l'idée germe, un peu folle, un peu arrosée sans doute : puisque l'Irlande est absente, il va supporter les Éléphants. Parce que l'équipe de Côte d'Ivoire porte les mêmes couleurs que le drapeau irlandais : le vert, le blanc... et surtout l'orange éclatant. Les réseaux sociaux suivent...

À Philadelphie, pour Côte d'Ivoire-Équateur, nous voilà donc avec une mission en tête : dénicher les Irlandais qui auraient troqué le vert irlandais pour l'orange ivoirien.

Sur le parvis du stade, beaucoup de « non-Africains » en maillot de la Côte d'Ivoire, mais point d'Irlandais. En revanche, derrière quasiment chaque tunique, une histoire américaine intimement liée à la Côte d'Ivoire.

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Sur la pelouse aux abords du stade, Daven et Amy s'installent calmement dans un coin, à l'ombre du soleil. Maillot orange pour les deux adultes, petite tunique blanche pour le bébé que Daven tient dans ses bras. « Notre amie Aminata vient de Côte d'Ivoire, et son mari vient des États-Unis, ce sont nos amis. Ils sont à l'intérieur, et nous, on garde le bébé », racontent-ils en souriant. Si les deux Américains sont là, ce n'est pas par hasard : « C'est elle qui nous a traînés ici, parce qu'elle n'arrête pas de se vanter en fanfaronnant : "La Côte d'Ivoire va gagner. On est les meilleurs. On bat toujours tout le monde. On va gagner, on va gagner." »

La Côte d'Ivoire, ils ne la connaissaient pas vraiment. Mais Aminata, si. Et cela a suffi pour les embarquer dans l'aventure. « On est venus du Dakota du Nord juste pour ça, et on a essayé d'avoir des billets, mais on n'en a pas eu. Donc, "OK, on va garder les enfants." »

Un peu plus loin, deux supporters en orange semblent chercher leur chemin. Surprise : Chris et Bryan ont grandi ensemble en Côte d'Ivoire. Chris y a passé dix-sept ans. « Je suis Ivoiro-Américain, dit-il fièrement. Mon héritage foot, c'est de supporter la Côte d'Ivoire. »

Installé aujourd'hui à Philadelphie, Chris a gardé quelque chose de précieux : un accent ivoirien qui tranche au milieu des voix américaines, comme une preuve vivante de son attachement au pays des Éléphants. Lui aussi est surpris de voir autant de compatriotes arborer le maillot ivoirien. « Ça m'étonne aussi, confie-t-il en balayant du regard la foule où le jaune équatorien domine largement l'orange ivoirien. Franchement, je ne sais pas pourquoi il y en a autant qui supportent la Côte d'Ivoire. »

Natalie, elle, sait. Elle est liée par l'amour. Son mari est ivoirien. Entourée de son homme et de ses deux enfants, elle est euphorique à quelques minutes du début de la rencontre. « On va gagner. On va gagner 5-0 ! ». Sa fille tempère avec le sourire: « 2-0 seulement, c'est bon ».

La victoire va finalement se dessiner sur la plus petite des marges : 1-0, grâce à Amad Diallo, qui fera passer une bonne nuit, certainement, à Teddy, 9 ans. C'est Amad qui lui a fait « flasher » sur les Éléphants. Le gamin a entraîné son père et son grand-père au stade. Le papy, lui, a connu Drogba.

Non loin de là, Jude, 10 ans, connaît aussi Amad Diallo, mais également Franck Kessié. Il partage sa passion avec son père, supporter de Manchester United, là où évolue justement Diallo. « On aime la Côte d'Ivoire parce que c'est une équipe accrocheuse, toujours pleine d'énergie, toujours prête à y aller. Ils l'ont montré en Afrique, ils l'ont montré contre la France la semaine dernière », explique le père.

Le match contre l'Équateur a ainsi confirmé l'image d'une équipe teigneuse. « La Côte d'Ivoire a été bonne, elle a très bien défendu », analyse Joe, croisé après la rencontre dans les gradins, lui aussi en maillot orange. « En première mi-temps, l'Équateur a eu beaucoup de possession, beaucoup d'occasions. J'ai dit à ma femme que la Côte d'Ivoire allait frapper en contre, et c'est ce qui s'est passé. Amad a changé le match quand il est entré. »

Pour Joe, la connexion avec la Côte d'Ivoire ne vient pas d'un mariage ou d'un ami, mais d'un nom : Emerse Faé, le sélectionneur. « Je viens de Reading, en Angleterre, et le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emerse Faé, jouait pour mon équipe, Reading, en Angleterre. Je l'ai vu jouer quand j'avais 15 ans, dans l'équipe de ma ville natale. »