Rwanda: À Kigali, usagers et chauffeurs s'adaptent à la hausse des prix du carburant

Le conflit au Moyen-Orient continue d'impacter l'économie mondiale et notamment les prix de l'essence dans de nombreux pays, y compris en Afrique de l'Est et au Rwanda. À Kigali, depuis deux mois, les prix à la pompe, essence et diesel, ont augmenté de plus de 1 000 francs, passant à plus de 2 900 francs rwandais (1,70 euro) le litre, soit un peu moins de 2 dollars. Une augmentation qui force les consommateurs à s'adapter.

Dans une station-essence de Remera, un des districts de la capitale du Rwanda, Emery regarde désespérément le prix grimper à mesure que le réservoir se remplit. L'homme d'affaires voyage régulièrement à l'est du pays pour son travail. « Avant, je mettais environ 60 000 francs rwandais [environ 35 euros, NDLR] d'essence pour faire un aller-retour jusqu'à Rusumo. Mais pour faire ce voyage aujourd'hui, je dois mettre entre 110 000 et 120 000 [64 à 70 euros, NDLR] », souligne-t-il.

L'exécutif a annoncé la semaine dernière que l'augmentation du diesel est en partie modérée par une subvention gouvernementale de 18%.

Sur la route, les automobilistes changent leurs habitudes. « Ce n'est plus comme avant, confirme Emery. Maintenant, j'engage des personnes sur le terrain pour ne plus partir en déplacement, même si je n'ai pas entièrement confiance en leur travail ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Maintenant, j'évite les trajets inutiles »

Dossard bleu et jaune des mototaxis rwandais sur le dos, Isaac attend à côté d'une station. Avant, 5 000 francs (2,93 euros) suffisaient pour rouler toute la journée. Aujourd'hui, les frais d'essence impactent largement ses profits, se désole-t-il : « On ne peut pas augmenter les prix, sinon les clients choisiront les motos électriques plus abordables. Maintenant, j'évite les trajets inutiles. Quand je dépose un client, je reste là jusqu'à trouver un autre passager. »

En plus du diesel, le gouvernement subventionne les transports publics pour minimiser l'impact de la flambée des prix. L'inflation a atteint au Rwanda 12,9 % au mois de mai par rapport à l'année dernière.