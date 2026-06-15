Congo-Kinshasa: Ebola - Un mois après l'annonce d'une 17e épidémie, la gestion toujours complexe des cas contacts

Cela fait un mois que l'épidémie d'Ebola a officiellement été déclarée en République démocratique du Congo (RDC). L'épicentre de la maladie se trouve dans la province de l'Ituri, à l'est du pays, entre la capitale provinciale Bunia et la cité minière de Mongwalu au nord. Si la riposte est en cours depuis le 15 mai, sur le terrain, la maladie continue de se propager.

« Nous n'avons pas encore de cartographie de la maladie », expliquaient encore la semaine précédente les équipes de Médecins sans frontières (MSF) dans la capitale de RDC. Cela veut dire qu'il n'y a pas encore de projection sur la propagation de la maladie. La courbe des cas confirmés continue de monter régulièrement et cette épidémie n'a pas atteint son plateau.

Sur le terrain, les équipes de riposte ont, elles, bien avancé ces dernières semaines. Des moyens humains, financiers, matériels, sont arrivés dans la zone. Plusieurs centres de traitement Ebola ont pu être mis en service. Il s'agit d'unités indépendantes, installées en général à côté des structures médicales classiques, mais qui répondent aux exigences de sécurité pour prendre en charge des patients atteints.

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Mais tout cela ne suffit pas : il y a encore la méfiance des communautés estiment les acteurs de terrain, et donc des difficultés à détecter, tracer et isoler les cas contacts. Le taux de suivi est aux environs de 51%, selon les derniers chiffres des autorités congolaises. L'objectif à atteindre pour maitriser l'épidémie, c'est plus de 90%. Or, ce chiffre a baissé ces derniers jours : on était à plus de 60% la semaine précédente.

Deux nouvelles zones de santé impactées

Une baisse en partie due à une augmentation des zones impactées : deux nouvelles zones de santé ont été déclarées touchées ces dernières 24 heures, et il faut du temps pour que la logistique se mette en place.

Ebola, qui se transmet par contact rapproché et par les fluides corporels, a tué plus de 15 000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années.