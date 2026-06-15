Congo-Kinshasa: Ebola - Un mois après l'annonce d'une 17e épidémie, la gestion toujours complexe des cas contacts

15 Juin 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

Cela fait un mois que l'épidémie d'Ebola a officiellement été déclarée en République démocratique du Congo (RDC). L'épicentre de la maladie se trouve dans la province de l'Ituri, à l'est du pays, entre la capitale provinciale Bunia et la cité minière de Mongwalu au nord. Si la riposte est en cours depuis le 15 mai, sur le terrain, la maladie continue de se propager.

« Nous n'avons pas encore de cartographie de la maladie », expliquaient encore la semaine précédente les équipes de Médecins sans frontières (MSF) dans la capitale de RDC. Cela veut dire qu'il n'y a pas encore de projection sur la propagation de la maladie. La courbe des cas confirmés continue de monter régulièrement et cette épidémie n'a pas atteint son plateau.

Sur le terrain, les équipes de riposte ont, elles, bien avancé ces dernières semaines. Des moyens humains, financiers, matériels, sont arrivés dans la zone. Plusieurs centres de traitement Ebola ont pu être mis en service. Il s'agit d'unités indépendantes, installées en général à côté des structures médicales classiques, mais qui répondent aux exigences de sécurité pour prendre en charge des patients atteints.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais tout cela ne suffit pas : il y a encore la méfiance des communautés estiment les acteurs de terrain, et donc des difficultés à détecter, tracer et isoler les cas contacts. Le taux de suivi est aux environs de 51%, selon les derniers chiffres des autorités congolaises. L'objectif à atteindre pour maitriser l'épidémie, c'est plus de 90%. Or, ce chiffre a baissé ces derniers jours : on était à plus de 60% la semaine précédente.

Deux nouvelles zones de santé impactées

Une baisse en partie due à une augmentation des zones impactées : deux nouvelles zones de santé ont été déclarées touchées ces dernières 24 heures, et il faut du temps pour que la logistique se mette en place.

Ebola, qui se transmet par contact rapproché et par les fluides corporels, a tué plus de 15 000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.