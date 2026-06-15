Cap-Vert: Portugal - Un policier condamné pour le meurtre d'un Cap-Verdien en 2024 ayant donné lieu à des émeutes

Un policier portugais a été condamné lundi 15 juin à trois ans et demi de prison avec sursis pour le meurtre d'un Cap-Verdien, un homme noir dont la mort en 2024 avait provoqué trois nuits d'émeutes dans les banlieues de Lisbonne.

Le drame est survenu dans un quartier où les autorités interviennent régulièrement pour lutter contre le trafic de drogue, et dont la population, pour la plupart d'origine immigrée, accuse souvent la police de violences racistes.

Une nuit d'octobre 2024, un policier alors âgé de 27 ans a tué Odair Moniz, en lui tirant deux coups de feu à l'issue d'une course-poursuite destinée à interpeller ce cuisinier de 43 ans pour avoir effectué une manoeuvre interdite au volant de sa voiture.

Selon la procureure en charge du dossier, M. Moniz a bien tenté de résister à son arrestation, mais la version de la police, selon laquelle il aurait menacé les agents avec un couteau, n'a pas été établie.

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Dans le jugement rendu lundi, le tribunal de Sintra a donné raison à l'accusation sur ce point, mais il a tenu compte de circonstances atténuantes favorables au prévenu. Selon les juges, le policier a bien été agressé par M. Moniz et a agi en légitime défense, mais il réagi de façon excessive, ont rapporté les médias locaux.

Cette affaire avait déclenché trois nuits d'émeutes dans plusieurs quartiers défavorisés de la périphérie de Lisbonne. Des milliers de personnes avaient ensuite manifesté de façon pacifique dans le centre de la capitale portugaise pour protester contre la violence policière et le racisme.