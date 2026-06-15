Afrique: Mondial 2026 - Le Cap-Vert résiste à l'Espagne grâce à une défense exemplaire

FIFA
Sensation à Atlanta : le Cap-Vert tient tête à l'Espagne !
15 Juin 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

Pour sa toute première apparition en phase finale de la Coupe du Monde, le Cap-Vert a marqué les esprits en tenant en échec l’Espagne (0-0) au terme d’une prestation défensive remarquable au Stade d’Atlanta.

Face à l’un des favoris du tournoi et champion d’Europe en titre, les Requins Bleus ont fait preuve d’une discipline tactique de tous les instants. Organisés en bloc bas et parfaitement coordonnés dans leurs déplacements, les hommes de Bubista ont considérablement réduit les espaces, empêchant la Roja de développer son jeu offensif habituel.

Dès les premières minutes, les Cap-Verdiens ont affiché leur volonté de défendre collectivement et de rester compacts. Malgré une large domination espagnole dans la possession du ballon, les occasions franches sont restées rares. Lorsque la défense a été prise à défaut, le gardien Vozinha s’est montré impérial, réalisant plusieurs arrêts décisifs devant Mikel Oyarzabal, Aymeric Laporte et Ferran Torres avant la pause.

Au retour des vestiaires, le scénario est resté inchangé. L’Espagne a tenté d’accélérer le rythme et de multiplier les offensives, mais s’est heurtée à une arrière-garde capverdienne particulièrement rigoureuse. Vozinha a de nouveau répondu présent face à Fabián Ruiz, Mikel Merino et Marc Cucurella, tandis que ses défenseurs ont continué à repousser les assauts espagnols avec détermination.

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Même l’entrée de Lamine Yamal dans les vingt dernières minutes n’a pas suffi à déséquilibrer le dispositif africain. Bien au contraire, le Cap-Vert est resté concentré jusqu’au bout et a même failli créer la surprise sur une tête de Diney Borges en fin de rencontre.

Ce match nul constitue une performance de premier plan pour la sélection insulaire. Déjà réputé pour sa solidité défensive lors des qualifications africaines, le Cap-Vert a confirmé ses qualités face à une attaque espagnole en manque de solutions. Grâce à cette organisation sans faille et à l’expérience de son gardien, le pays de 500 000 habitants décroche un point précieux qui entretient ses ambitions de qualification pour la phase à élimination directe.

Au terme de cette rencontre, le gardien cap-verdien Vozinha a été désigné homme du match. Une distinction largement méritée au regard de ses nombreuses interventions décisives, qui ont permis à son équipe de résister aux offensives espagnoles et de préserver ce précieux match nul.

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