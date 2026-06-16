Congo-Kinshasa: Le Sénat adopte à l'unanimité la proposition de loi sur l'organisation du référendum

Le Sénat de la République démocratique du Congo a adopté à l'unanimité dans la soirée de ce lundi 15 juin, la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum. Les 89 sénateurs présents ont voté en faveur du texte, déjà validé par l'Assemblée nationale, dans un climat politique tendu marqué par les critiques de l'opposition.

Réunis en plénière, les sénateurs ont adopté la proposition de loi à l'unanimité. Ce texte encadre désormais les modalités d'organisation d'un référendum en RDC.

Cette adoption intervient après un vote similaire à l'Assemblée nationale, confirmant la volonté du Parlement de doter le pays d'un cadre légal en la matière.

Une opposition vent debout contre le texte

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Mais déjà après la validation du texte par l'orgasme délibérant il y a quelques jours, l'opposition politique avait rejeté fermement cette réforme, qu'elle considère comme une ouverture vers une révision constitutionnelle aux « intentions contestées ».

Le week-end dernier, la coalition de l'opposition C64, était descendue dans la rue pour manifester contre cette proposition de loi, qu'elle qualifie de « coup d'État constitutionnel ».

Selon ses leaders, cette initiative parlementaire viserait à préparer le terrain à une modification de la Constitution, notamment en vue de permettre un éventuel troisième mandat du président Félix Tshisekedi, dont le second mandat arrive à échéance en décembre 2028.