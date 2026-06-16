Cap-Vert: Mondial 2026 - Le pays fait sensation et tient en échec l'Espagne

15 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ce lundi 15 juin 2026, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, les Requins Bleus du Cap-Vert ont réalisé ce soir l'une des plus belles surprises de ce début de Mondial en tenant en échec l'Espagne 0-0.

Pour comprendre l'ampleur de l'exploit, il suffit de rappeler le contexte : c'est la toute première participation de l'archipel à une Coupe du monde. Et pour leur entrée en lice, les hommes de Bubista n'ont pas choisi le plus facile des adversaires, l'Espagne, citée avec la France et l'Argentine parmi les principaux prétendants au titre.

Face à une Roja alignant Rodri, Pedri, Gavi et Ferran Torres, les Cap-Verdiens ont tenu bon malgré une pression constante. Ferran Torres a heurté la barre transversale après un beau centre de Cucurella, et Vozinha, le gardien cap-verdien, s'est montré décisif sur plusieurs tentatives espagnoles. La domination des champions d'Europe a été réelle, mais stérile.

La situation s'est encore corsée pour le Cap-Vert en seconde période, avec l'entrée en jeu de Lamine Yamal, qui a tenté sa chance en essayant d'enrouler une frappe, déviée de justesse en corner. Rien n'y a fait.

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Les Cap-Verdiens se sont même offert le luxe de partir en contre et de s'offrir un une formidable occasion sur corner en fin de match, montrant un aplomb remarquable sous la pression. Au coup de sifflet final, c'est tout un peuple qui peut exulter.

Un pays de 550 000 habitants et 4 033 km² vient de tenir en échec l'une des meilleures équipes du monde lors de sa toute première apparition sur la scène mondiale. La suite du groupe H s'annonce déjà passionnante, avec l'Uruguay et l'Arabie saoudite comme prochains adversaires des Requins Bleus.

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