Sénégal: Le pays vise l'accès universel à l'électricité d'ici 2029

Dakar — Le Sénégal a fait de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029 un axe majeur de sa politique énergétique, à travers une stratégie combinant extension du réseau national, mini-réseaux solaires et solutions hors réseau innovantes, a rappelé, lundi, Ababacar Gueye, directeur de cabinet du ministre de l'Énergie et du Pétrole.

"Sous l'impulsion du président de la République, nous avons fait de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029, un pilier majeur de notre action publique", a-t-il notamment affirmé à l'ouverture de la réunion délocalisée de la Commission mixte du Parlement de la CEDEAO consacrée aux énergies renouvelables et à l'électrification rurale.

S'exprimant au nom du ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Guèye a souligné que l'accès à une énergie "moderne, fiable, abordable et durable" constitue l'un des fondements du développement économique et social des États de la sous-région.

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Selon lui, l'électrification rurale contribue non seulement à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais également à la transformation des produits agricoles, à l'entrepreneuriat local, à l'accès aux services sociaux de base et à la création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes.

Il a toutefois relevé que de nombreuses communautés rurales de l'espace CEDEAO restent confrontées à la précarité énergétique, malgré les progrès enregistrés ces dernières années.

"Notre responsabilité historique et collective est de convertir notre important potentiel en ressources renouvelables, notamment solaires, hydroélectriques et éoliennes, en réalité productive au bénéfice de nos populations", a-t-il soutenu.

Ababacar Guèye a indiqué que le déploiement à grande échelle des mini-centrales solaires et des kits solaires individuels constitue une réponse adaptée aux localités éloignées où l'extension du réseau conventionnel demeure coûteuse ou techniquement difficile.

"Ces solutions décentralisées sont souvent les plus rapides, les plus efficaces et les plus rentables. Elles agissent comme de véritables moteurs de croissance locale en favorisant l'émergence de nouvelles activités économiques et l'amélioration des revenus des ménages", a-t-il expliqué.

Il a estimé que l'Afrique dispose aujourd'hui d'une opportunité historique de réussir un "saut technologique" grâce au développement du solaire décentralisé, présenté comme un levier d'inclusion sociale et de compétitivité territoriale.

Le représentant du ministre a par ailleurs insisté sur la nécessité d'une coopération régionale renforcée pour relever les défis liés au financement, au transfert de technologies, à l'accès aux compétences et à l'amélioration des cadres réglementaires.

Selon lui, le Parlement de la CEDEAO a un rôle déterminant à jouer dans la promotion d'un environnement législatif favorable aux investissements dans les énergies renouvelables et à l'accès équitable à l'énergie.

M. Guèye s'est dit convaincu que les recommandations issues des travaux de la Commission mixte contribueront à l'atteinte des objectifs communs de la CEDEAO en matière d'électrification rurale, de transition énergétique et de développement durable.