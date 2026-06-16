Afrique Australe: Luanda accueille une réunion sur l'harmonisation législative de la SADC

Luanda — L'Assemblée nationale accueille, jusqu'à mardi, la réunion de la Commission parlementaire régionale de supervision des lois modèles (CPRFLM), chargée de contrôler l'adéquation du cadre juridique et législatif aux lois modèles de la SADC relatives au VIH/sida, au mariage précoce des mineurs et aux violences sexistes.

Lors de l'ouverture de la réunion, la députée Luísa Damião a souligné que la tenue de cette réunion en Angola s'inscrit dans la continuité d'un effort régional initié en octobre 2025 au Royaume du Lesotho, visant à renforcer l'intégration régionale par des réformes législatives inclusives.

Selon Luísa Damiã, également présidente de la Commission permanente du développement humain et social et des programmes spéciaux du Forum politique de la SADC, cette réunion offre aux États membres l'occasion de partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques et les difficultés rencontrées dans le processus d'harmonisation législative.

Elle a également indiqué que cette réunion permet d'évaluer le degré de mise en oeuvre des lois modèles de la SADC dans les différents systèmes juridiques nationaux.

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La député a également souligné les progrès accomplis par l'Angola en matière de réforme législative, en insistant particulièrement sur l'adoption, en août 2025, des amendements à la Loi organique sur les élections générales, à la Loi sur le registre électoral non officiel et à la Loi organique de la Commission électorale nationale, instruments conformes à la Loi-type de la SADC sur les élections.

Elle a également mentionné les efforts déployés pour actualiser la Loi sur le VIH/sida et réviser la Loi contre la violence domestique, initiatives visant à renforcer la protection des droits humains, à lutter contre les violences sexistes et à adapter la législation nationale aux instruments régionaux.

À cette occasion, le rôle central des parlements dans le processus d'harmonisation législative et le renforcement de l'État de droit démocratique, de la bonne gouvernance et de l'intégration régionale a été réaffirmé.

Cette réunion rassemble des parlementaires, des représentants des ministères, des Nations Unies et de la société civile, dans le cadre du Projet sur la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR), le VIH/sida, la gouvernance et l'action climatique.

L'organisation considère que cette réunion constitue une nouvelle étape importante vers l'approfondissement de l'intégration régionale et la construction d'une SADC plus inclusive et démocratique, attachée aux droits humains et au développement durable.

Pendant deux jours, les participants analyseront les questions relatives au partage d'expériences concernant l'impact de l'adaptation du système juridique national aux lois modèles, le processus d'intégration de ces lois dans le système juridique angolais et le renforcement de l'intégration régionale par des réformes législatives inclusives.

Le Parlement angolais présentera également l'étude sur l'alignement du système juridique angolais avec les lois modèles de la SADC sur la protection de l'environnement.

La réunion vise à recueillir des informations sur les procédures adoptées par l'Angola pour adapter sa législation nationale aux lois modèles de la SADC, ainsi qu'à recenser les bonnes pratiques et les enseignements à partager avec les autres États membres.

La mission vise également à évaluer le rôle des instances parlementaires et des commissions spécialisées dans le processus de transposition des lois modèles, à identifier les difficultés et les solutions, et à évaluer l'impact des réformes législatives inspirées des instruments juridiques régionaux. SC/LUZ