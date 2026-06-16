Congo-Brazzaville: Journée de l'enfant africain - Une opération d'assainissement à Brazzaville avant la célébration

Prélude à la célébration de la Journée de l'enfant africain, le 16 juin, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie-France Lydie Hélène Pongault, a mené à Brazzaville une opération d'assainissement avec les enfants vulnérables et les députés juniors.

L'opération d'assainissement et de sensibilisation a eu lieu simultanément à l'Institut des aveugles du Congo, au Centre d'inspection et de réinsertion des enfants vulnérables, au Centre national de prévention et de traitement des traumatismes psychiques, aux orphelinats Joseph-de-Gaston céleste et la Paix du Christ.

Elle a permis d'échanger avec les responsables des structures visitées pour se faire une idée de leurs préoccupations. En apportant un appui financier à ces structures, la ministre Marie-France Lydie Hélène Pongault a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les actions en faveur de l'éducation, de la protection, de l'hygiène et du développement harmonieux des enfants.

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« Le gouvernement s'attèle à garantir à chaque enfant tous les droits : à l'éducation, à la santé, au bien-être, entre autres, en prônant l'égalité de chances », a expliqué la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, évoquant la nécessité de sensibiliser l'opinion et les enfants au thème de la célébration de la journée de l'enfant africain retenu cette année : « Garantir l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour tous les enfants ».