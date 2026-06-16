Angola: Deux musiciens opérés à Lubango après un accident de la route

15 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par BP/MS/LUZ

Lubango — Les chanteurs Mirelson King et "João Lourenço do Kuduro" seront opérés dans les prochaines heures à l'hôpital central de Lubango pour soigner des fractures aux jambes subies lors de l'accident de la route survenu dimanche dans la province de Huíla.

Mirelson, 19 ans, souffre de fractures aux deux jambes, tandis que João Lourenço do Kuduro, 13 ans, a une fracture à la jambe droite. Au total, onze passagers du véhicule avaient été admis aux urgences de l'hôpital central, dont huit blessés. Seuls ces deux musiciens restent hospitalisés. L'information a été communiquée à l'ANGOP par le directeur des urgences de l'hôpital, Aurélio Mona Joaquim, qui a ajouté que les patients sont dans un état stable, malgré la gravité de leurs blessures.

Selon la source, les patients sont Ricardo Mendes, 19 ans (Mirelson King, fils du musicien Nagrelha) et Eugénio Pedro (dit João Lourenço do Kuduro). Ricardo Mendes a été admis dans l'unité avec des fractures nécessitant une intervention chirurgicale. Ricardo Mendes souffre d'une fracture du fémur droit et d'une autre dans la région postérieure de l'acétabulum gauche, tandis qu'Eugénio Pedro a subi une fracture du fémur droit, une blessure qui requiert également une intervention chirurgicale spécialisée.

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Aurélio Mona Joaquim a expliqué que, bien que leur état soit stable, les deux jeunes hommes restent hospitalisés car il s'agit de cas de polytraumatisme, une pathologie qui exige une surveillance médicale permanente et un suivi continu de leur évolution. L'accident a impliqué un véhicule Toyota Land Cruiser HZ, qui a quitté la route et percuté un obstacle fixe dans la zone industrielle de Lubango. Selon la Police nationale, la cause préliminaire est la fatigue du conducteur.

La vitesse excessive est également citée comme l'une des causes de l'accident des jeunes artistes de Kuduro, alors qu'ils quittaient un spectacle musical organisé dans le quartier de Tchioco, à la périphérie de cette ville, qui s'était terminé vers cinq heures du matin.

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