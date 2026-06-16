Angola: Le SIC capture cinq individus pour possession illégale des minerais stratégiques

Sumbe — Le Service d'investigation criminelle (SIC, sigle en portugais) de la province de Cuanza-Sul a présenté au public, ce lundi à Sumbe, cinq citoyens angolais arrêtés le 13 juin pour possession illégale de minéraux stratégiques.

Selon le porte-parole du SIC, Amorim Silveira, l'arrestation des prévenus, âgés de 26 à 46 ans, est le résultat d'une plainte anonyme sur l'existence d'un groupe d'individus avec divers minerais stratégiques. S'adressant à la presse, le responsable a également signalé la saisie de 110 grammes d'or, cinq pierres de tourmaline, une pierre de silicium, une bouteille de mercure industriel et plusieurs pierres de quartz.

Ces individus, a-t-il poursuivi, opéraient depuis la municipalité de Sumbe, où ils se seraient livrés à des activités liées à l'exploitation et au commerce illicite des minerais critiques. Le porte-parole a déclaré qu'une fois les formalités administratives terminées, les suspects seront conduits au Ministère public.