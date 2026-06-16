Afrique: Inscriptions ouvertes pour la 5e édition du FESTIPUB pour les professionnels des PALOP

Luanda — Les inscriptions à la 5e édition du Festival de la Publicité et du Marketing (FESTIPUB) débutent ce mardi 16 juin pour les professionnels de la communication et des industries créatives des pays africains lusophones (PALOP), a annoncé lundi à Luanda le président de l'événement, Gildo Mariano.

Lors de la conférence de presse de lancement de cette édition, qui se tiendra du 7 au 9 octobre prochain dans la baie de Luanda, le responsable a précisé que les inscriptions peuvent être effectuées en ligne sur le site web du FESTIPUB jusqu'au 11 septembre.

D'après Gildo Mariano, l'événement est organisé par catégories et groupes spécialisés, afin de faciliter l'inscription et d'assurer un processus d'évaluation plus rigoureux. Des groupes dédiés à la créativité, la production, la photographie, le numérique, l'influence, le branding (image de marque), l'audio, l'événementiel, la communication institutionnelle, l'industrie, les nouveaux talents, l'intelligence artificielle, les médias, ainsi que d'autres catégories professionnelles et secteurs d'activité, sont également proposés.

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Il a également ajouté que cette année, le festival adoptera une approche d'évaluation plus nuancée, une transparence accrue et une meilleure prise en compte des enjeux actuels tels que l'intelligence artificielle, l'influence numérique et les nouveaux talents. « Cette année, nous proposerons davantage de catégories, d'expériences, d'invités internationaux, d'opportunités d'apprentissage et de moments d'échange entre professionnels. Nous souhaitons que FESTIPUB soit, durant cette période, le point de rencontre privilégié des esprits qui façonnent l'avenir de la communication dans les pays PALOP », a-t-il souligné.

L'autre nouveauté annoncée par Gildo Mariano est la création du prix « Le choix de la presse », permettant aux journalistes et autres professionnels des médias de participer directement à la reconnaissance de l'excellence créative. Le fondateur du festival a également indiqué que, pendant quatre jours, marques, agences, médias, créatifs, étudiants, entrepreneurs et invités internationaux partageront leurs expériences, découvriront les tendances et développeront de nouvelles opportunités de collaboration.

Gildo Mariano a expliqué que les critères d'évaluation incluent la créativité et l'innovation, l'impact et la notoriété, la qualité de l'expérience proposée, la clarté de la communication, l'engagement du public, l'intégration de la marque, les résultats et l'intégration générée. Le jury international de cette édition 2026, a-t-il poursuivi, sera composé d'environ 80 jurés nationaux et internationaux, représentant l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe, le Portugal, le Brésil et d'autres marchés qui seront invités.

Gildo Mariano a déclaré que le festival s'est déjà imposé comme l'une des plateformes les plus importantes pour la créativité, la publicité, le marketing, la communication et les médias en Angola, au Mozambique, au Cap-Vert, à Sao Tomé-et-Principe et en Guinée-Bissau. FESTIPUB est le plus grand événement dédié à la créativité, à la publicité et au marketing en Angola. Ce festival a été créé dans le but de récompenser, de reconnaître et de célébrer l'excellence en communication d'entreprise.