Angola: Le MPLA à Moxico réitère son appel au renforcement de la cohésion interne

Luena — Le Comité provincial du MPLA à Moxico a lancé un appel à l'unité et au renforcement de la cohésion interne parmi les militants, condition essentielle au succès des actions politiques et organisationnelles du parti dans la province.

Cet appel figure dans le communiqué final de la première réunion de la Commission préparatoire provinciale pour le processus organique du IXe Congrès ordinaire du MPLA, qui s'est tenue le week-end dernier sous la direction de son premier secrétaire provincial, Ernesto Muangala. Lors de cette réunion, les membres de la commission ont évalué les assemblées de révision, d'élection et de renouvellement des mandats qui se déroulent actuellement dans les organisations de base du parti dans la région, et ont souligné l'engagement dont ont fait preuve les militants tout au long du processus.

Selon le communiqué, la réunion a également abordé les questions relatives à la préparation de la 8e Conférence provinciale du MPLA, prévue le 9 octobre à Luena et qui réunira 707 délégués. L'objectif principal de cette rencontre sera d'analyser le rapport d'activité de la période quinquennale 2021-2026 et de définir le plan d'action pour la période 2026-2031.

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Lors de cette conférence, les instances dirigeantes du parti au niveau provincial seront élues : le Comité provincial, le premier secrétaire provincial, les candidats au Comité central et les délégués au IXe Congrès ordinaire du MPLA, qui se tiendra les 9 et 10 décembre prochains.