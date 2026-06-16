Burkina Faso: Difficultés à trouver des aides-ménagères - Les responsabilités sont partagées

Bien des ménages, pour des raisons professionnelles ou personnelles, recrutent des aides-ménagères, notamment des filles déscolarisées. Cela procure à ces dernières, une source de revenus, de quoi leur permettre de subvenir à certains de leurs besoins et même de soutenir leurs parents.

Cependant, le constat est que depuis quelques années, les ménages ont, de plus en plus, des difficultés à se trouver des aides-ménagères. Si fait que certaines agences de placements, de simples particuliers ou de sinistres individus en profitent pour faire des affaires sur le dos de ces jeunes filles.

En effet, il arrive que certaines personnes placent une fille et perçoive des frais de placement. Mais, seulement un ou deux mois après, la même fille, sur instruction de l'individu ou du responsable de la prétendue agence, démissionne et retourne vers le monsieur qui l'a placée ou l'agence, qui la placera dans un autre foyer, moyennant encore des frais de placement.

Et le même scénario continue avec la même fille dans plusieurs foyers. Si bien qu'on se demande si de tels agissements ne frisent pas l'arnaque ou la traite de personnes. Voilà ce qu'on peut dire de ces placeurs aux comportements incorrects.

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Il n'est pas rare qu'une aide-ménagère se prenne pour la maîtresse des lieux

Toutefois, on ne saurait non plus dédouaner certaines aides-ménagères. En effet, lorsque certains ménages pensent être arrivés au bout de leurs peines en se trouvant une aide-ménagère, ils ne tardent pas à tomber dans le désenchantement. Car, il n'est pas rare qu'une aide-ménagère se prenne pour la maîtresse des lieux en l'absence de ses patrons.

Celles-ci se croient tout permis et en arrivent à oublier l'essentiel, c'est-à-dire ce pour quoi on les a employées. Et qui pis est, la bonne foi et l'honnêteté n'y sont pas toujours. En un mot, de véritables sacs à problèmes, pour certaines d'entre elles. Par conséquent, certaines femmes préfèrent s'en passer et se retrouvent encore seules.

Et c'est le retour à la case départ. Il faut en chercher encore. Cela dit, si les comportements de certaines agences et aides-ménagères sont à déplorer, il n'en demeure pas moins que certains employeurs aussi ont leur part de responsabilités. En effet, il est fréquent que des aides-ménagères soient victimes de maltraitances, de traitements inhumains ou dégradants. Souvent même, pour des salaires dérisoires, elles sont les premières à se lever et les dernières à se coucher.

Certaines d'entre elles peinent à entrer en possession de leurs dus sous prétexte qu'elles sont logées et nourries gratuitement par leurs employeurs. Tant et si bien que beaucoup préfèrent aller travailler dans les maquis où elles estiment que les conditions de travail sont plus ou moins acceptables. Pendant ce temps, d'autres font le choix d'aller sur des sites d'orpaillage.