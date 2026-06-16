Les habitants du quartier Pikine 15 Mètres ont vécu une nuit dramatique avant-hier, suite à l'effondrement d'un bâtiment de deux étages survenu dans la nuit de dimanche à lundi.

Le bilan provisoire fait état de 8 victimes dont 4 morts et des blessés graves et légers. Ces derniers ont été tous évacués à l'hôpital régional de Saint-Louis. Les recherches quant à elles se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuelles victimes ou survivants sous les décombres.

"Les secours de Saint-Louis ont été alertés à 00H25' pour l'effondrement d'un bâtiment à Pikine 15 Mètres. Nous nous sommes portés sur les lieux à 00H44' et la situation présentait un effondrement total d'un bâtiment R+2 à usage d'habitation. L'engagement des premiers secours a permis, dans un premier temps, d'extraire quatre victimes, dont deux blessés graves qui ont été acheminés à l'hôpital régional de Saint-Louis", a fait savoir le Commandant Mouhamadou Bobo Diallo, chargé de l'expédition des affaires courantes du Groupement d'Incendie et de Secours de Saint-Louis.

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Il rappelle que les renforts qui sont venus trente minutes après ont permis d'élargir les recherches et que les renseignements complémentaires qu'ils ont pu recueillir sur place leur ont permis d'avoir en connaissance qu'il y avait quatre autres victimes sous les décombres. "Malheureusement, ces victimes ont été extraites sans vie et déposées à la morgue de l'hôpital de Saint-Louis.

Donc l'opération a permis l'engagement de 39 gradés et sapeurs, dont deux officiers et neuf engins spéciaux. Elle a permis également l'engagement du SAMU avec deux ambulances et aussi de la société SVTP, grâce à l'appui des autorités administratives et locales", a-t-il précisé avant de saluer la contribution de ces derniers au déroulement de cette opération.

Cependant, il rappelle qu'ils n'exclut pas l'évolution de la situation, étant entendu que les opérations de déblai se poursuivent.