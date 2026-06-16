Afrique de l'Ouest: Le ministre mauritanien de la Défense porteur d'un message du Président Ghazouani au chef de l'Etat

Le Président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'Etat, a accordé, le lundi 15 juin 2026, une audience à Hanana Ould Sidi, ministre de la Défense et des Affaires des retraités et fils des martyrs de la République islamique de Mauritanie.

Ce dernier était porteur d'un message du Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh EL Ghazouani, à son homologue malien. La rencontre s'est tenue en présence du ministre délégué à la Défense et aux Anciens combattants, le général Oumar Diarra.

A sa sortie d'audience, le ministre mauritanien s'est prêté aux questions des journalistes. Il a exprimé sa reconnaissance au chef de l'Etat pour l'avoir reçu, indiquant avoir « transmis un message écrit » du Président Ghazouani au général d'armée Assimi Goïta. « J'ai par la même occasion transmis à Son Excellence les salutations fraternelles de son frère, le Président de la République islamique de Mauritanie, tout en rappelant la profondeur des relations d'amitié, de fraternité et de solidarité qui fondent la communauté de destin de nos deux peuples frères», a-t-il déclaré.

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M. Hanana Ould Sidi a également précisé qu'à l'issue de l'audience, « Son Excellence le Président Assimi Goïta m'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles et ses voeux de succès » au Président de la République islamique de Mauritanie. Il a conclu en exprimant sa « profonde gratitude aux autorités maliennes pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse » qui lui ont été réservés.