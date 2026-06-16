interview

Dans son nouveau rapport consacré à la mobilité et à la connectivité en Afrique, la Fondation Mo Ibrahim met en lumière les obstacles qui freinent encore l'intégration économique du continent. La libre circulation des personnes, la mise en œuvre de la Zlecaf, les infrastructures de transport, l'intégration monétaire ou encore l'emploi des jeunes figurent parmi les principaux défis identifiés.

Dans cet entretien accordé au Soleil, sa directrice générale, Nathalie Delapalme, analyse les enseignements de cette étude et plaide pour une accélération de l'intégration régionale afin de permettre à l'Afrique de mieux valoriser ses ressources et de renforcer sa souveraineté économique

Votre rapport souligne que seuls quatre pays africains ont ratifié le protocole de l'Union africaine sur la libre circulation des personnes. Comment expliquez-vous cette faible adhésion des États africains malgré les ambitions d'intégration continentale ?

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Presque dix ans en effet après son adoption en 2018, cette forte réticence s'explique par plusieurs facteurs, qui souvent se conjuguent. Préoccupations sécuritaires, car l'ouverture des frontières risque de compliquer la lutte contre les trafics en tout genre, les migrations irrégulières, les réseaux terroristes. Sensibilités parfois exacerbées des opinions publiques nationales, redoutant notamment une pression excessive sur les emplois disponibles et les services publics.

Il existe également des inquiétudes liées à l'absence de réciprocité et à une application asymétrique du protocole selon les États, ainsi qu'au chevauchement avec certains mécanismes régionaux déjà existants, comme ceux de la Cedeao Enfin, assurer la libre circulation des personnes suppose d'harmoniser les systèmes d'immigration, les documents biométriques, les mécanismes de partage de données et les cadres juridiques nationaux, ce qui implique une charge accrue pour des capacités administratives souvent limitées, dans un cadre budgétaire contraint.

C'est donc un chantier à la fois politique, technique et institutionnel, qui suppose un fort engagement de l'ensemble des États-membres de l'Union africaine. Or aujourd'hui seuls le Rwanda, le Benin et la Gambie autorisent la libre entrée sur leur territoire des ressortissants de tous leurs homologues africains, parfois sans réciprocité. Ce qui fait qu'au total, encore à ce jour, près des trois quarts des citoyens africains doivent obtenir un visa pour se rendre dans un autre pays de leur propre continent.

C'est pourquoi il faut saluer l'étape essentielle franchie tout récemment par le Togo, qui a annoncé le 15 mai l'exemption totale de visa pour tous les citoyens africains, et le Congo-Brazzaville, qui a fait la même annonce début juin, pour une entrée en vigueur début 2027.

Vous estimez que la pleine mise en oeuvre de la Zlecaf pourrait porter le commerce intra-africain à 53 %. Quels sont aujourd'hui les principaux blocages politiques ou économiques qui empêchent cette dynamique ?

Si les ambitions de la Zlecaf sont considérables -- la création du plus grand marché unique au monde devrait porter le commerce intracontinental de 18 % à 53 %, créer 14 millions d'emplois d'ici 2035 -- sa mise en oeuvre a déjà pris un retard conséquent, et les obstacles demeurent nombreux. La suppression des barrières tarifaires se heurte au fait que les droits de douane représentent une part non négligeable des recettes fiscales pour la plupart des États du continent, soucieux donc de les conserver, voire enclins à les majorer dans le contexte économique actuel.

Un frein tout aussi important réside dans la juxtaposition de barrières non tarifaires de diverse nature : réglementations sanitaires et phytosanitaires divergentes, normes d'emballage et d'étiquetage non harmonisées, procédures douanières complexes. S'y ajoutent la convertibilité limitée des devises, qui coûte au continent environ 5 milliards de dollars par an en frais de change, d'après les estimations de Afreximbank , et surtout un réseau d'infrastructures de transport encore largement orienté vers l'extérieur du continent.

Le rapport évoque en effet des infrastructures africaines encore largement tournées vers l'exportation des matières premières vers l'extérieur. Comment l'Afrique peut-elle réorienter ses infrastructures pour mieux servir son propre marché intérieur ?

La grande majorité des routes et voies ferrées existantes ont été historiquement conçues pour acheminer les matières premières non transformées vers les ports d'exportation, et non pour relier les grands centres économiques et démographiques du continent entre eux. La mobilité des personnes et des biens au sein même du continent demeure trop limitée, avec des réseaux de circulation trop souvent discontinus.

Il n'est pas rare de devoir aller chercher une connexion à Dubaï, Paris ou Amsterdam pour pouvoir relier deux capitales africaines. Or, comme le démontre la réussite d'autres intégrations régionales- Union Européenne, Asean, Mercosur... la libre circulation des personnes et des biens est un élément déterminant.

Seul le renforcement, voire la constitution pour certains espaces, d'un solide réseau, terrestre et aérien, qui irrigue et maille l'ensemble du continent, permettra de passer à la vitesse supérieure et de tirer pleinement profit des immenses ressources du continent - qu'il s'agisse de sa jeunesse ou de ses ressources naturelles. Compter seulement sur le digital ou l'IA manquera la cible.

Vous soulignez que les déplacements intra-africains restent plus coûteux et plus complexes que dans d'autres régions du monde. Quels modèles internationaux pourraient inspirer l'Afrique en matière de mobilité et de connectivité ?

Les grandes zones de libre-échange qui fonctionnent déjà à plein régime offrent des enseignements utiles. Le modèle de l'Union Européenne, avec l'espace Schengen et la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, montre ce que peut produire une intégration profonde sur la durée. Le Mercosur a, quant à lui, démontré qu'un régime de résidence temporaire assorti de droits au travail peut augmenter significativement les flux migratoires intra-régionaux réguliers.

L'Asean illustre pour sa part l'intérêt d'une approche sectorielle et progressive, par profession ou par catégorie, permettant de construire la confiance et les capacités institutionnelles avant d'aller vers une intégration plus large.

Le rapport souligne l'intérêt de ce type de réforme graduelle, plus adaptée sans doute à la mise en place progressive de la Zlecaf, et à des réalités juridiques et administratives encore fortement divergentes au sein de cet immense continent. Car il est sans aucun doute plus « challenging » de bâtir une Union à 54 pays, et plus de 1,5 milliard d'habitants, qu'à 27 pays (6 à l'origine pour la Ceca) et moins de 450 millions d'habitants, comme pour l'Union Européenne.

Le rapport met en avant les barrières non tarifaires et les difficultés de convertibilité des monnaies africaines. Pensez-vous qu'une plus grande intégration monétaire est devenue indispensable pour accélérer les échanges africains ?

La convertibilité limitée des devises africaines constitue un frein majeur au commerce intracontinental. Les opérateurs doivent souvent convertir leurs monnaies en plusieurs étapes, via des devises intermédiaires, perdant à chaque fois sur le taux de change. C'est pour y répondre que le Système panafricain de paiement et de règlement (Papss) a été lancé en 2022 par l'Union Africaine et l'Afreximbank. Il permet aux entreprises de régler leurs transactions en monnaies locales, sans passer par une devise étrangère.

En juin 2025, le lancement de Passcard, premier système de carte panafricaine, a représenté une nouvelle avancée. La monnaie unique continentale, l'Afro, reste un objectif du Traité d'Abuja, mais l'échéance de 2028 est aujourd'hui largement considérée comme irréaliste. Des solutions pragmatiques comme le Papss constituent donc une étape intermédiaire intéressante.

La Fondation Mo Ibrahim insiste sur le lien entre mobilité, emploi des jeunes et souveraineté économique. En quoi ces enjeux sont-ils stratégiques pour l'avenir démographique et économique de l'Afrique ?

Parce que l'avenir de l'Afrique, en réalité déjà son présent, dépend de sa capacité à mobiliser, pour elle-même en priorité, ses immenses ressources- qu'il s'agisse de sa jeunesse ou de ses ressources naturelles. Lesquelles se raréfient presque partout ailleurs dans le monde. C'est effectivement une question de souveraineté et d'autonomie. Mais il n'y aura pas de mobilisation efficace, au service du continent, sans mobilité renforcée, au sein du continent.

La jeunesse africaine doit pouvoir se former, travailler et entreprendre sur son propre continent, là où les besoins et les opportunités existent, que ce soit dans les énergies renouvelables, les minerais critiques, l'économie numérique ou l'agriculture. Il faut donc améliorer les conditions de leur mobilité, qu'il s'agisse de voyager, d'étudier, ou de travailler dans un autre pays que le leur, mais sur leur propre continent.

Renforcer mobilité et connectivité, c'est aussi la condition pour que l'Afrique puisse valoriser elle-même ses ressources naturelles, plutôt que de les exporter à l'état brut. Comme le rappelle souvent Mo Ibrahim, si la Chine était 54 pays, elle ne serait pas la Chine. L'intégration régionale n'est pas juste un principe, un mantra, c'est la seule façon de permettre au continent de tirer pleinement parti de ses immenses atouts, qu'il s'agisse de sa jeunesse, de ses ressources naturelles ou de la taille de son marché intérieur.

Le rapport appelle à un engagement conjoint des gouvernements africains et des partenaires internationaux. Quel rôle spécifique devraient jouer des partenaires comme la Chine ou l'Union Européenne dans la transformation des infrastructures africaines sans reproduire les anciens schémas de dépendance ?

Les partenaires extérieurs jouent un rôle croissant dans le financement des infrastructures africaines, avec des approches différentes. Les investissements chinois dans le cadre des Nouvelles Routes de la Soie ont incontestablement contribué à combler le déficit infrastructurel du continent (routes, voies ferrées, ports) . Mais ils restent largement orientés vers l'exportation de ressources, contribuant à reproduire un modèle de développement qui devrait être caduc.

Le Global Gateway européen vise une approche plus systémique, à travers 55 corridors stratégiques, dont 12 prioritaires, traversant les frontières et reliant villes et zones rurales, en combinant infrastructures « dures » et soutien aux chaînes de valeur locale, à l'agriculture, aux énergies renouvelables et à la facilitation des échanges.

Quel que soit le partenariat, la gouvernance conjointe des projets, la transparence des mécanismes de financement, la transformation locale et la capacité des États africains à négocier collectivement, notamment dans le cadre de la Zlecaf, mais aussi dans le cadre de coalitions ad hoc le cas échéant, plutôt qu'individuellement face à tel ou tel grand partenaire, sont des éléments essentiels pour assurer autonomie et souveraineté.