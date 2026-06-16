Sénégal: Baccalauréat technique à Kaolack - Cinq absents sur 263 candidats

Les épreuves du baccalauréat technique ont démarré lundi sur l'ensemble du territoire national dans des conditions jugées satisfaisantes par les autorités administratives et éducatives. Dans la zone centre, la première journée s'est déroulée dans le calme, avec un faible taux d'absentéisme.

Au Lycée technique et commercial El Hadji Abdoulaye Niasse (LAN) de Kaolack, qui abrite le jury 1620, 263 candidats étaient inscrits pour la session 2026. Selon les responsables du centre, seuls cinq candidats ont été enregistrés comme absents au lancement des épreuves. Les compositions ont débuté à 8 heures dans un climat serein. L'ensemble du dispositif organisationnel a été mis en place dès les premières heures de la matinée afin de garantir le bon déroulement de l'examen. Surveillants, secrétaires et membres du jury ont été mobilisés pour veiller au respect des dispositions réglementaires.

En tournée dans la zone centre, le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb, a effectué une visite au centre d'examen de Kaolack. Accompagné de sa délégation, il s'est entretenu avec les autorités académiques et les responsables du jury avant d'adresser des messages d'encouragement aux candidats.

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Avant son étape kaolackoise, le ministre s'était rendu à Fatick, où est installé un centre secondaire du baccalauréat technique. Selon lui, cette tournée vise à constater l'effectivité du démarrage des épreuves et à s'assurer du respect des normes d'organisation dans les différents centres de la zone centre. Les autorités éducatives se sont ainsi félicitées du bon déroulement de cette première journée, marquée par une organisation maîtrisée et une forte mobilisation des acteurs impliqués dans la réussite de l'examen.