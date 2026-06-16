Sénégal: Gamou de Médina Baye - Les organisateurs sollicitent l'ouverture temporaire du péage Thiadiaye-Kaolack

Le Comité d'organisation du Gamou international de Médina Baye a tenu une réunion consacrée à la validation du cahier de doléances qui sera soumis aux autorités compétentes en vue de l'édition 2026 du Mawlid.

À cette occasion, le président national de la Jamhiyatu Ansaarud Din, Seydina Alioune Cissé Niang, a transmis aux membres du comité et de l'association la confiance renouvelée du Khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahim Niass. Les échanges ont permis d'identifier les besoins prioritaires pour assurer le bon déroulement de cet événement religieux d'envergure internationale. Les organisateurs ont notamment attiré l'attention des autorités sur le contexte particulier de cette édition, qui devrait coïncider avec le début de l'hivernage.

Parmi les préoccupations majeures figurent l'assainissement, la gestion des eaux pluviales ainsi que la prévention des inondations dans les quartiers périphériques de Médina Baye et de Kaolack. Le comité d'organisation a également sollicité l'ouverture effective de l'autoroute à péage Thiadiaye-Kaolack durant la période du Gamou, précisément dix jours avant la célébration et cinq jours après.

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Selon les organisateurs, cette mesure permettrait de faciliter la mobilité des milliers de fidèles attendus à Médina Baye pour cet important rendez-vous religieux. Le comité espère ainsi une prise en compte favorable de ces différentes requêtes afin de garantir le succès de l'édition 2026 du Gamou international de Médina Baye.