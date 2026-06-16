Sénégal: Kaolack - Deux morts et quatre blessés dans un accident de la circulation

La route a encore endeuillé des familles dans la région de Kaolack. Un accident de la circulation survenu ce lundi matin à la sortie de Thiawando, sur l'axe reliant Kaolack au village de Koutal, a coûté la vie à deux personnes et fait quatre blessés.

Selon les premières informations recueillies sur place, le drame a impliqué un véhicule de type 4x4 en provenance de Dakar ainsi que trois motos communément appelées « Jakarta ». La violence du choc a entraîné la mort de deux personnes sur le coup, tandis que quatre autres ont été blessées à divers degrés. Alertés, les éléments de la 31e Compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Kaolack se sont rapidement rendus sur les lieux afin de porter assistance aux victimes.

Les corps sans vie ainsi que les blessés ont été évacués vers le Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack pour les besoins de la prise en charge médicale et des constatations d'usage. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.