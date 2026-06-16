Sénégal: Le mouvement « And naatal sunu askan » au chevet de détenus

Le mouvement « And naatal sunu askan » (Mana), dirigé par le Pr Mamoudou Sidibé, recteur de l'Université Souleymane Niang de Matam, a offert, le lundi 15 juin 2026, des dons aux détenus du camp pénal de Liberté 6 et de la Maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6. Les bénéficiaires ont reçu, entre autres, des produits détergents, des habits, des serviettes hygiéniques et des nattes.

Le Pr Sidibé a expliqué que ce geste, produit d'une collecte menée auprès des populations de Grand-Yoff, marque le premier d'une série d'actions de solidarité qu'entend dérouler le mouvement pour participer à « améliorer concrètement les conditions de vie des populations ».

« Nous comptons élargir ces actions à d'autres structures comme les hôpitaux et les « daaras ». « Chaque élan de solidarité constitue un plus pour notre société », a expliqué le Professeur Sidibé arguant que l'unité et la solidarité sont les véritables moteurs du développement.

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« Aucun pays ne peut progresser dans la division. Il est impératif que les Sénégalais se donnent la main, qu'il y ait de la tolérance, de la cohésion et une vision claire pour l'avenir de notre nation. Dans la vie, la solidarité et l'unité sont des valeurs fondamentales », a-t-il déclaré. Il a appelé les Sénégalais à suivre leurs pas et surtout à penser aux couches les plus vulnérables, comme les prisonniers, afin de soulager l'État. Le Pr Sidibé est persuadé que « si tout le monde prêtait attention aux plus démunis et menait des actions similaires, la société respirerait mieux et les jalousies disparaîtraient ».