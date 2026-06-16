Sénégal: Le mouvement « And naatal sunu askan » au chevet de détenus

15 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Fatou Sy

Le mouvement « And naatal sunu askan » (Mana), dirigé par le Pr Mamoudou Sidibé, recteur de l'Université Souleymane Niang de Matam, a offert, le lundi 15 juin 2026, des dons aux détenus du camp pénal de Liberté 6 et de la Maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6. Les bénéficiaires ont reçu, entre autres, des produits détergents, des habits, des serviettes hygiéniques et des nattes.

Le Pr Sidibé a expliqué que ce geste, produit d'une collecte menée auprès des populations de Grand-Yoff, marque le premier d'une série d'actions de solidarité qu'entend dérouler le mouvement pour participer à « améliorer concrètement les conditions de vie des populations ».

« Nous comptons élargir ces actions à d'autres structures comme les hôpitaux et les « daaras ». « Chaque élan de solidarité constitue un plus pour notre société », a expliqué le Professeur Sidibé arguant que l'unité et la solidarité sont les véritables moteurs du développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Aucun pays ne peut progresser dans la division. Il est impératif que les Sénégalais se donnent la main, qu'il y ait de la tolérance, de la cohésion et une vision claire pour l'avenir de notre nation. Dans la vie, la solidarité et l'unité sont des valeurs fondamentales », a-t-il déclaré. Il a appelé les Sénégalais à suivre leurs pas et surtout à penser aux couches les plus vulnérables, comme les prisonniers, afin de soulager l'État. Le Pr Sidibé est persuadé que « si tout le monde prêtait attention aux plus démunis et menait des actions similaires, la société respirerait mieux et les jalousies disparaîtraient ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.