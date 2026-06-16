Afrique de l'Ouest: La région du Sahel central se trouve à un «dangereux point de basculement», prévient l'ONU

La région du Sahel central, en Afrique, se trouve à « un dangereux point de basculement », avec la multiplication des attaques de groupes extrémistes, a prévenu lundi 15 juin le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme.

La 62e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies s'est ouverte ce lundi 15 juin à Genève, en Suisse. Pendant près de quatre semaines, le conseil doit examiner des rapports concernant la situation des droits humains dans différents pays du monde.

Dans son discours d'ouverture, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est notamment dit préoccupé par la situation au Sahel central. Volker Türk a évoqué la multiplication des attaques de groupes terroristes dans les trois pays de l'AES : Mali, Burkina Faso et Niger. Pour lui, « le Sahel central se trouve à un dangereux point de basculement ».

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